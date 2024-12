El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, de visita este lunes en Palma, calificó de «chorrada como un piano de cola» el discurso de las patronales isleñas sobre la dificultad de implantar la reducción de la jornada laboral en Baleares al tratarse de una economía de servicios.

«Aquí la disputa es si es normal que España tengamos todavía la misma jornada laboral que en 1983 con lo que ha cambiado la economía, la sociedad, la empresa y la forma de ganar productividad», dijo Sordo.

Para el dirigente sindicalista «es el momento de reducir la jornada laboral porque todos los sectores de España están en buenos números económicos. Los sectores hotelero y hostelero han incrementado los precios de una manera absolutamente brutal en los últimos años y así han mantenido o elevado los márgenes empresariales. Ahora toca repartir esos márgenes, bien sea a través de salarios o de reducción de jornada»

Sordo admitió que la economía española tiene un problema de productividad, pero matizó que «la productividad por hora trabajada se ha incrementado de manera importante y, en cualquier caso los problemas de productividad vienen por la falta de inversión que mejore las formas de rentabilización de las empresas, que no ha de venir por salarios bajos, jornadas laborales extenuantes o precarizando la contratación, sino a través de la digitalización, de la inversión productiva, de la estabilización de las plantillas y de la formación permanente».

El secretario general de CCOO celebró que Glovo haya decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos. «Hacemos un llamamiento a los trabajadores para que se organicen sindicalmente, porque este es el primer paso. Ahora de lo que se trata es de conseguir convenios colectivos que mejoren notablemente la situación de estos repartidores», declaró.

Sordo visitó este lunes Palma para asistir al acto de homenaje que CCOO Illes Balears dispensó anoche en su sede a la recientemente fallecida Katiana Vicens (1971-2024), secretaria general del sindicato entre 2009 y 2015. Recordó su «vínculo generacional y de amistad» con Vicens, de la que destacó su «valentía y dignidad» y el hecho de ser «una de las pocas mujeres secretarias generales del sindicato en aquella época».

Por su parte el secretario general de CCO Illes Balears, José Luis García calificó a Vicens de «referente y líder inteligente con mucha visión a la que le toco vivir unos momentos muy complicados de austericidio y represión contra las fuerzas sindicales y ella lo sufrió en su propios carnes cuando intentaron, sin éxito, condenarla a cuatro años y medio de prisión por una huelga general».

La madre de Katiana Vicens, Fanny Guillén, estuvo presente en el acto de homenaje en el que glosaron la figura de la fallecida el ex secretario de CCOO Illes Balears, Josep Benedicto, Maribel Millán, secretaria de administración de CCOO y amiga personal de Vicens, José Luís García y Unai Sordo. «Que tinguem sort» de Lluis Llach y «No dudaría», de Antonio Flores, fueron los temas interpretados a la guitarra y sonó de fondo «La fiesta», de Pedro Capó, la última canción que posteó en su cuenta de Facebook Katiana Vicens y cuya letra dice así: «Y a mis amigos, que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta»,