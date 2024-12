El próximo miércoles El Económico organiza el foro La reordenación del Puerto de Palma, una infraestructura vital para todo el Archipiélago que se enfrenta al desafío de adaptarse a los nuevos tiempos. El presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Javier Sanz, se ha propuesto llevar adelante este proyecto mientras se está ultimando la reforma del Passeig Marítim. Con estas dos iniciativas quedaría lista la Fachada Marítima para afrontar el siglo XXI con la cara renovada y preparada para las demandas actuales.

¿En qué punto está la reordenación de usos del puerto de Palma?

—Esta iniciativa de la APB tiene como objetivo el desarrollo económico y social, así como la modernización de la ciudad. Es un proyecto de consenso para Palma, la economía, la conectividad, el territorio y la actividad industrial. Ha sido un proceso de cinco meses con encuentros con 67 grupos de interés. Les hemos comentado nuestro proyecto y nos han sugerido sus ideas y sus necesidades. Esto nos ha ayudado a definir aún más nuestra iniciativa. Hace un mes el consejo de administración de la APB nos autorizó empezar a desarrollar el proyecto, que es una reordenación de usos del puerto, no una ampliación.

¿Qué importancia tiene este proyecto de reordenación?

—La primera misión de la APB y su razón de ser es buscar la excelencia en la entrada y salida de mercancías. Somos una isla y el 95 por ciento de las mercancías que entran en Balears lo hacen por Palma. Esto supone alrededor de 20 millones de toneladas al año. Y estamos creciendo un 4 por ciento respecto a 2023. Lo hacemos en estas cifras cada año por el aumento de la población y el turismo. Si mañana rompiésemos la cadena de suministros, se dispararían los costes inmediatamente para los ciudadanos. De ahí la importancia de dejar en el mismo sitio los ferrys: en los muelles comerciales, Pelaires y Dique del Oeste.

¿Qué movimientos se llevarán a cabo para reordenar los usos?

—Los cambios se centran en el polígono de plásticos, que está frente a la Catedral, donde reparan los barcos y además se encuentra Astilleros de Mallorca. Esta parte industrial se pasará al Dique del Oeste. Los cruceros se concentrarán allí y en Pelaires. En el caso de la parte náutica-deportiva tampoco va a cambiar nada.

¿Qué pasará con todos esos metros que quedarán libres?

—Allí empezamos la integración del puerto-ciudad. Es donde liberamos espacios para la integración y supondrán un total de 160.000 metros cuadrados. ¿Qué habrá allí? Una escuela náutico-deportiva municipal para que los ciudadanos puedan practicar deportes relacionados con el mar: vela, piragüísmo, remo... La escuela náutica de formación se trasladará del muelle de San Carlos hasta la zona del paseo Sagrera. Es un edificio que está muy deteriorado y no tiene un espacio adecuado. Y además instalaremos un museo marítimo experiencial. La lonja y la cofradía de pescadores se derribará entera para recuperarla después con un nuevo edificio. Pero haremos una conexión con el Paseo Sagrera como colofón a las obras del Passeig Martím.

¿Podría decirse que este proyecto de reordenación es una prolongación del Marítim?

—Nosotros lo llamamos la Fachada Marítima y ya ha empezado con el Passeig Marítim. Arranca con el Club de Mar, que está en reformas, y con las obras del paseo, que finalizan ahora. La Fachada acabaría en los muelles comerciales. Pero antes tenemos que liberar espacios de Astilleros de Mallorca. De hecho, uno de los compromisos es que no se paren las actividades por el hecho de desarrollar la reordenación. Pueden ser paralelas, tanto la industria como la pesquera.

¿Cuál es el siguiente paso?

—Estamos a cero. Ya nos han autorizado hacer todo el proyecto y estamos en la parte técnica: diseñando un plan económico, un plan de inversiones, de permisos. Los primeros apuntes para empezar a visualizar metros los tendremos a finales de diciembre. Somos rápidos. En términos de obra, ha sido más dificultosa la reforma del Marítim que no la del Dique del Oeste. Se construirán explanadas y un mínimo de construcciones que no afectarán a los ciudadanos.

¿Qué presupuesto tendrá toda esta reordenación?

—Es difícil dar una cifra, podrían ser unos 200 millones. Cuando decimos que no hay una ampliación, es que siempre partimos de la base del proyecto anterior. Nos movemos en el mismo orden de magnitudes. Lo único que crecía antes era el Dique del Oeste para generar pantalanes y explanadas para llevar allí la industria. El proyecto se mantiene dentro de las aguas abrigadas del puerto.

¿A cuantos años vista se modificará el puerto?

—Desde hace 70 años no se ha hecho nada en el puerto pero es verdad que ahora mismo está saturado. La idea es que el nuevo proyecto pueda durar 25 ó 30 años. Lo que pasa es que los tiempos van más rápidos que antes. Durante el proceso participativo la gente nos instaba a que lo hiciésemos ya, tanto para dar seguridad a los navieros y asegurar la cadena logística, como a los industriales. Ahora mismo no tienen visión estratégica a cinco o quince años vista. Porque ahora mismo el puerto no tiene ningún proyecto. Ha habido diferentes iniciativas en los últimos veinte años pero ninguna fraguó. Por eso nos gusta decir que es un proyecto de consenso.

¿Palma y sus ciudadanos han vivido de espaldas al mar?

—No hay contacto, ni para practicar deporte ni como salida profesional. Uno de los ejes más importantes de este proyecto es la salida al mar, la conexión del ciudadano con el puerto. Habrá deporte, cultura, esparcimiento, un parque infantil, muchos árboles... Lo que no vamos a hacer es un centro comercial.

Los mallorquines no parece que se planteen el puerto como una salida profesional.

—El sector náutico es una parte muy importante que no se modifica. En esa zona hay 130.000 metros cuadrados y hay un negocio de reparaciones que genera 900 millones de euros anuales. Esta industria supone el 3 por ciento del PIB balear y ofrece 4.000 puestos de trabajo en Palma con más de 900 empresas, autónomos o pequeños talleres. La única escuela náutico-pesquera multiplica por cinco las peticiones para estudiar allí respecto a su capacidad actual. Con su traslado ampliaremos la escuela.

¿Han hablado ya con la UIB para implementar estudios superiores náuticos?

—Hace dos años ya nos pedían perfiles universitarios en el sector. Con la reordenación irá creciendo el centro de innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos. Es una de las peticiones que nos han hecho históricamente los industriales náuticos y podría diversificar la economía.

¿Habrá aparcamientos? Es una de las grandes demandas que se ha hecho con la reforma del Passeig Marítim.

—Tendremos un párking subterráneo en el museo, de 200 o 400 plazas. Es verdad que en las obras del Marítim se han eliminado estacionamientos. Estamos analizando propuestas y una de ellas es crear una conexión marítima a través de un barco eléctrico que conecte por dentro los diferentes puntos del puerto con trayectos cortos. Tendrá un enfoque urbano que descongestionará el tráfico del Marítim.

Van a enlazar la reordenación del puerto con el final de la remodelación del paseo.

—Nuestro primer objetivo es acabar el Marítim, cuya obra acabará en abril. El puente del antiguo hotel Mediterráneo se derribará en diciembre, estamos pendientes de los permisos del Ajuntament. Pero hay que reconstruir la fachada al mismo tiempo. Queremos hacer las cosas bien porque es el acuerdo al que hemos llegado con los vecinos. En febrero se tirará el puente de Pelaires.

Ha habido cierto retraso en estas obras de rehabilitación.

—El Ajuntament nos pidió ciertas acometidas que no estaban planificadas y además, se acordaba con cada uno de los afectados las fechas que mejor les iba para adecuar los trabajos. En realidad no ha habido retraso. En lugar de diciembre de 2024 nos iremos a abril de 2025 pero se ha consultado con los afectados para el cambio del embaldosado o las basuras. Se ha hecho una reforma a la carta.