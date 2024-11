Continúa la avalancha de migrantes que llegan a las Islas en patera. Y más en concreto, la de menores no acompañados: 93 más sólo en el mes de noviembre. Desde el IMAS ya llevan un tiempo advirtiendo de que no tienen capacidad para tantas personas. De hecho, del total de menores que están en centros de acogida de Mallorca, unos 640 niños y adolescentes, más de la mitad (56 %) son extranjeros. «Ya son mayoría dentro de un sistema de protección que no se creó con esta situación», señaló ayer el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Más tensionada está aún Formentera donde su Consell insular reactivaba el jueves la petición de repartir los menores migrantes llegados por falta de capacidad al Govern balear. Una petición que desde el IMAS «no se baraja». En esta linea, Sánchez insistía en la idea de «responsabilidad compartida» y subrayaba que «ante la llegada masiva» el Gobierno español tiene que colaborar con ayudas económicas y habilitando espacios. De nuevo sacaba a la palestra la polémica cesión del Polvorín de Inca por parte del Ministerio de Defensa, que ahora está a la espera de dos informes de valoración de la Secretaría del Estado de Infancia y Juventud y del propio Ministerio. «Desde que soy presidente del IMAS nunca se ha requerido de un informe de Defensa sobre las condiciones de un espacio. Además habiendo ya informes internos del IMAS que avalan que puede ser un sitio optimo». Sánchez aseguró que aunque los informes externos sean desfavorables el IMAS abrirá el centro, porque es quien tiene la competencia. Sin embargo, reconoció que «falta la firma» de Defensa para continuar con la empresa. El apunte En total siete nuevas pateras en las últimas 48 horas La Delegación de Gobierno de Balears informó ayer de dos nuevas pateras interceptadas en las Islas durante la tarde y la noche del jueves. Por otro lado, durante la jornada de ayer llegaron cinco cayucos más, dos a Cabrera y tres a Formentera. En total llegaron 89 migrantes, 111 teniendo en cuenta las dos últimas pateras de la tarde del jueves. Esta semana se ha superado la cifra de los 5.000 migrantes interceptados en la Isla en lo que va de año.