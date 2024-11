Mucho movimiento este viernes por la mañana en el centro de Palma a cuenta del Black Friday. Aunque, previsiblemente, las tiendas estarán más llenas esta tarde, cuando la gente salga de trabajar; desde la media mañana zonas como Jaime III y el Paseo del Borne están repletas de consumidores en busca de una buena ganga, atraídos por las ofertas. Y es que, dando una vuelta por las calles comerciales de Ciutat, es difícil no encontrar a alguien con una o varias bolsas en la mano.

Muchos aprovechan este día para comprar regalos navideños para familiares y amigos, como por ejemplo Ángela, que ha comprado regalos navideños y para cumpleaños que tiene dentro de poco: «Estoy aprovechando que está todo en oferta para ahorrar un poquito de dinero». Reconoce que le ha sorprendido ver a tanta gente por la mañana comprando «para lo temprano que es»: «En todos los puestos hay alguien». María también ha pensado como Ángela y se ha adelantado a las compras de Navidad: «He comprado cosas que necesitaba porque me parece muy interesante los descuentos que se ofrecen».

Fernando y Antonia son de Andraxt y han bajado este viernes a Palma sin tener en mente que era el Black Friday: «Hoy no trabajamos y hemos venido porque nos hacia falta ropa. Hemos comprado pantalones, camisas, jerséis, zapatos, aprovechando un poco las ofertas», dice Fernando. En cuanto a la animación, también sorprendidos: «Hemos llegado a las 10.00 horas y había poca gente, pero en una hora esto se ha llenado», reconoce Antonia. Aunque Fernando y Antonia han ido de comprar fruto de la improvisación, lo habitual es que en este tipo de días con grandes ofertas la gente vaya buscando cosas a las que ya le había echado el ojo antes, como por ejemplo Alba y Sara. «He esperado para comprarme lo que no he comprado durante el año», explica Sara.

«Estas semanas he ido revisando lo que quería y si está bien de precio me lo he llevado», añade. Alba, la amiga que la acompaña, dice que en su caso está aprovechando este viernes para comprar ropa y electrodomésticos: «Estoy mirando de comprar una aspiradora y un disco duro». César, el cual espera fuera de una conocida tienda textil a su mujer, cuenta que también cree que hay mucha gente en las calles: «El día está entretenido». Este movimiento en las tiendas indica que aunque las compras online van ganando terreno, la venta física aún esta presente. «Prefiero presencial», señalan todos los entrevistados.

«La venta presencial ayuda a mantener los comercios, que es muy positivo, y si bien no encuentro lo que quiero entonces ya recurro a lo online», concreta María. Una mentalidad que cuadra muy bien con las previsiones del pequeño y mediado comercio que espera aumentar sus ventas entre un 5 y un 10 por ciento este año con el empujón del Black Friday y las Fiestas de Navidad.