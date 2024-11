Las españolas Iberostar Hotels & Resorts, Paradores y Riu Hotels & Resorts son las empresas hoteleras internacionales mejor valoradas en satisfacción de cliente por los turistas británicos, según los últimos datos de Which?, la mayor organización de consumidores del Reino Unido con 1,3 millones de usuarios.

Los resultados se basan en una encuesta realizada el pasado verano a 2.196 personas y en la que se valoraron 10 criterios en sus estancias en el último año, incluyendo la limpieza, la comodidad de la cama, la atención al cliente y la relación calidad-precio. A estas compañías, que ocupan los primeros puestos con una puntuación del cliente del 85%, les siguen Relais & Châteaux (84%), la portuguesa Pestana (83%) y The Leading Hotels of the World (83%).

Importantes empresas o marcas como Hyatt, Intercontinental, Ibis, B&B Hotels, Hilton o Marriot se posicionan en mitad de la tabla o más abajo. Asimismo, hay otras españolas presentes en la clasificación de Wich?. Por su parte, Meliá Hotels Internacional es la quinta marca mejor valorada, con un 80% de puntuación, mientras que NH Hotels se sitúa un puesto por debajo, con un 78% de satisfacción del cliente británico. Además, Barceló Hotels & Resorts ostenta una puntuación del cliente del 76%.