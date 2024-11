Inés Rotger : «Empresa, familia y propiedad son los tres pilares de la ABEF»

Inés Rotger es la nueva presidenta de la Associació Balear de l'Empresa Familiar (ABEF) tras ser elegida por unanimidad en la asamblea general que la entidad celebró este martes en el Castillo Hotel Son Vida.

Inés Rotger es consejera del Grupo Rotger, empresa familiar fundada en el año 1927 que se dedica a la comercialización de productos de gran consumo, distribución, logística y transporte, donde también ocupó el puesto de Product Manager de Libros. Es miembro de la cuarta generación de la compañía Rotger y su trayectoria incluye una importante labor asociativa, como muestra el hecho de haber sido la primera presidenta del Fórum Familiar (foro integrado por jóvenes pertenecientes a empresas asociadas a la ABEF con edades comprendidas entre los 18 y 40 años). Rotger asume el liderazgo de la ABEF con el objetivo de seguir reforzando papel de la entidad como referente en la defensa y promoción de la empresa familiar en Balears.

«¿Por qué decidí asumir este reto? Por algo muy sencillo: mi vida es la empresa familiar. Me viene de cuna, por ser hija de Vicente Rotger e Isabel Raventós, dos familias empresarias con años de trayectoria. He tenido esta suerte y he podido aprender mucho de mi experiencia en el seno de mi casa». Así inicio su discurso Inés Rotger, que invitó a los asociados a «definir individualmente nuestro propio yo en el ámbito de la empresa, la familia y la propiedad, los tres pilares sobre los que se sustenta la Asociación que hoy tengo el honor de presidir».

Rotger definió a su nuevo equipo directivo con tres claves. La primera, la continuidad que representan Esther Vidal, Paula Serra, Tòfol Sbert e Isabel Piñero, así como Carmen Matutes (Ibiza y Formentera) y Magda Pons-Quintana (Menorca). La segunda clave es la diversidad generacional y de sectores productivos representados y la tercera, las caras nuevas, con Magda Rais (Garden Hotels); Toni Milián (Impresrapid); Toni Ballestrer (Estel) y Biel Buades (Bufete Buades).

Inés Rotger releva al frente de la empresa familiar a Esther Vidal, directora comercial y MK del Grupo Autovidal, que ha estado al frente de la organización desde 2018. Durante la presidencia de Esther Vidal, la Associació Balear de l’Empresa Familiar ha experimentado un periodo de notable consolidación y crecimiento. Bajo su liderazgo, la ABEF reforzó su papel como interlocutor clave con las administraciones públicas y como defensor de los intereses de las empresas familiares en Baleares, en ámbitos como el Régimen Especial Balear (REB) y la Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Illes Balears, entre otros. Durante su mandato, se destacó también la adopción de protocolos familiares en las empresas, como necesario fortalecimiento de la continuidad de las compañías. Esther Vidal, además, promovió la cohesión interna de la asociación al fomentar la colaboración y el trabajo conjunto entre los socios.

En su discurso, Vidal felicitó a Inés Rotger y agradeció a los asociados su compromiso e implicación, especialmente en los dos últimos años «me he sentido muy acompañada, arropada y comprendida por todos vosotros». Puso en valor la consolidación de la ABEF en sus seis años de mandato «ahora somos más visibles, tenemos mas voz, se nos escucha alto y más claro y mantenemos nuestra independencia» y destacó ocmo hitos importantes de su mandato el impuso del Fórum Familiar, la Catedra Banca March y el programa Empresa Familiar a les Aules.

Libro conmemorativo 25 años

En la Asamblea también se presentó el libro conmemorativo del 25º aniversario de la ABEF, que repasa la historia de la asociación desde su fundación en 1999 y que, en palabras de Esther Vidal «es una recopilación de historias, logros, desafíos y momentos que han sido claves para llegar a donde estamos y un homenaje a todos aquellos que han estado con nosotros, que han creído en la ABEF, a los que han aportado su tiempo, su energía, su pasión».

La Asamblea se cerró con una mesa redonda titulada '25 años de historia', moderada por Inés Rotger, la nueva presidenta de la ABEF y en la que los expresidentes de la organización, José Luis Roses, Rafael Salas y Esther Vidal, compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la evolución de la organización y su impacto en el panorama empresarial y social de Balears.

En la actualidad, casi 9 de cada 10 empresas de Balears son familiares (86’5%). Aportan el 77’5% del PIB y generan el 84% del empleo creado por la empresa privada, según datos de la ABEF.