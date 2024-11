Más de mil personas claman en Palma contra la violencia machista

Más de un millar de personas han salido este lunes a la calle en Palma para manifestarse contra la violencia machista en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fueron dos las manifestaciones convocadas, una por la Coordinadora Transfeminista 8M Mallorca y la otra por el Moviment Feminista de Mallorca (MFM). La primera, a las 18.00 horas, contó con una participación de más de 800 personas, según la organización, y de 400, según la Policía Nacional. La segunda, programada para las 19.30 horas, concentró a más de 1.000 personas, según los convocantes y 600 según la Policía.

En ambas marchas se exigió el fin de esta lacra social, que llega a todos los estratos. De hecho, según la Cámara de Comercio de Mallorca, una de cada cinco emprendedoras de la Isla ha sufrido algún tipo de violencia económica, una de las formas en las que se manifiesta la violencia de género. El Moviment Feminista de Mallorca centró su discurso en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple 20 años. «Es urgente revisar los criterios oficiales que excluyen a tantas mujeres que son igualmente víctimas de violencia machista», dijo Mercè Vives, de MFM. La asociación criticó que la Ley solo incluya la violencia por parte de parejas o exparejas, dejando fuera a otros agresores. «Ahora más que nunca: hermana, yo sí te creo. Porque una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual», añadieron.

Por su parte, la Coordinadora Transfeminista reclamó «hacer frente a la amplificación del discurso reaccionario». «Este aumento tanto discursivo como de violencia sexual, solo se puede combatir a partir de la reorganización del movimiento feminista. Necesitamos que sea unitario, combativo, de clase y anticapitalista», destacó Saskia Vallori, del colectivo.

Durante los dos actos, los participantes exhibieron carteles reivindicativos como: «Vivir sin violencia es un derecho, no un privilegio», «No seré libre mientras haya otra mujer que no lo sea» y «El machismo mata». No faltaron referencias al ‘caso Pelicot’, que ha sacudido al mundo entero, y se escucharon gritos y lemas como «Sin las mujeres no hay revolución», «Patriarcado y capital, alianza criminal», «Ni un paso atrás», «No son muertas, son asesinadas» y «Ninguna agresión sin respuesta».

En representación de la clase política se pudo ver a la consellera d’Afers Socials, Catalina Cirer; a la directora del Institut Balears de la Dona, Cati Salom; y una numerosa presencia de socialistas, mientras que los representantes de Més per Mallorca optaron por sumarse a la marcha convocada por la Coordinadora Transfeminista.