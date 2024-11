‘La violència masclista comença abans del que et penses. Atura-la’, este es el lema de la campaña de sensibilización que ha presentado este viernes el Govern con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la que pone el foco en los más jóvenes; ya que «son las que tienen que liderar el cambio en nuestra sociedad», ha dicho la presidenta, Marga Prohens. A través de carteles y de un spot la institución quiere transmitir el mensaje de que aún queda mucho por hacer, «porque revisar el móvil, el ciberacoso o insistir en tener relaciones no deseadas, son manifestaciones que demasiadas veces se normalizan» y que los propios jóvenes, a veces, no saben identificar como maltrato.

Asimismo, la presidenta también ha recordado algunos de los datos que ofrece el Barómetro Juventud y Género 2023 de Fad Juventud donde se indica que el 86% de los adolescentes han presenciado violencia machista; el 24% de las jóvenes la han padecido antes de los 20 años; el 23% de los jóvenes cree que esta violencia no existe y el 15% reconoce haber revisado el móvil de su pareja en alguna ocasión. «Siempre decimos que cuando hablamos de violencia física, psicológica o de los asesinatos y víctimas de violencia machista, solo es la punta del iceberg, porque las violencias contra las mujeres empiezan mucho antes», ha señalado. La violència masclista comença abans del que et penses. Atura-la.#25N #SomIgualtat pic.twitter.com/099iyN1Ri4 — Govern de les Illes Balears (@goib) November 22, 2024 Para concienciar sobre esas formas de conducta abusiva, invisibles y normalizadas, el Govern ha recogido en un vídeo algunos testimonios reales de jóvenes de Balears en el que comparten algunas de sus experiencias con la violencia de género. «Tengo amigas que sus parejas sí que les controlan el móvil y la ubicación», dice un chico. «He visto como le gritaban cosas a mujeres por la calle», asegura una chica. «El control no es amor, si te dicen que no, es no y punto», afirma otra joven. La campaña se distribuirá por los medios de comunicación y las redes sociales los próximos días con la intención de llegar especialmente a las nuevas generaciones, «porque ellos, más que nadie, que han sido educados en los valores de la igualdad y el respeto hacia las mujeres, tienen que ser los protagonistas en la lucha contra la violencia machista», puntualizó Prohens. La líder del Ejecutivo ha querido recordar también que este año se ha incrementado la partida presupuestaria para el Institut Balears de la Dona (IB-Dona) para 2025 de 9,5 millones de euros. «Hace falta la implicación de todas las administraciones, empezando por la del Gobierno de España, ya que hay que aumentar los recursos de la UFAM, que hoy en día tiene en Balears un agente por cada 150 víctimas, así como abrir un nuevo Juzgado de la Mujer para dar una respuesta y tutela judicial afectiva a las víctimas», ha reclamado . Por otro lado, cabe recordar que con motivo del 25-N IB-Dona ha organizado un programa de actividades bajo el título ‘Respecte, igualtat i drets humans. Prou violència cap a les dones’, que comenzó el pasado 11 de noviembre.