La asociación de alquiler turístico Habtur ha expresado su satisfacción porque, finalmente, la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados no aprobase el pasado lunes por la noche gravar con el Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 21 % a los citados establecimientos. «Valoramos positivamente que no saliera adelante en comisión», ha destacado la gerente de Habtur, Maria Gibert. No obstante, la comisión de Hacienda sí acordó «impulsar la modificación de la directiva europea del IVA para que se pueda gravar a los pisos turísticos». Sin embargo, Gibert ha insistido en que «esto no significa q se haya aprobado». En este punto, ha expresado su deseo de que «no vaya más adelante».

La gerente de Habtur ha argumentado que esta medida sería muy negativa para el sector del alquiler turístico balear, integrado principalmente por personas de clase media que utilizan estos ingresos como complemento para vivir. «Seria un duro golpe para los pequeños propietarios que no son empresa, sino clase media», ha manifestado. En las Islas hay 23.000 viviendas de alquiler turístico y desde Habtur han explicado que tienen un peso importante en la economía balear, especialmente, a la hora de redistribuir la riqueza en el conjunto de la sociedad balear. En este sentido, han justificado que las personas que se alojan en viviendas de alquiler turístico distribuyen la riqueza que genera el turismo, ya que compran en las tiendas y salen a comer a los restaurantes de todo el Archipiélago, no sólo de los núcleos turísticos. Noticias relacionadas ¿Qué medidas del paquete fiscal del Gobierno se han aprobado y cuáles no? Más noticias relacionadas Por último, la gerente de Habtur ha expresado su agradecimiento a Junts y al PNV «por recoger las peticiones del sector del alquiler turístico», ya que gracias a las formaciones turísticas citadas con anterioridad no se aprobó el pasado lunes gravar con un IVA 21 % a las viviendas turísticas. Nuevos impuestos Cabe recordar que la comisión de Hacienda del Congreso aprobó el 18 de noviembre por la noche el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15 % a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas. La ley ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox. El jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja. La citada comisión que empezó el lunes y acabó el martes por la falta de apoyos del Gobierno; el PSOE tuvo que detener hasta cuatro horas antes de la votación global del proyecto para negociar con los grupos parlamentarios. Esto provocó las protestas de Vox y del PP, que calificaron de «secuestro» el devenir de la comisión.