En total, 1.284 alumnos de 25 centros educativos de Mallorca se han concentrado este martes en las gradas del Parc de la Mar para llevar a cabo una acción conjunta contra la violencia machista. En concreto, cada uno de ellos ha representado a cada una de las víctimas mortales de la violencia de género a nivel estatal desde 2003, desde cuando se tienen registros. Los jóvenes de Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y formación especial, han hecho la representación tumbados boca arriba y vestidos de negro para simular que estaban muertos.

La actividad ha sido organizada por el colectivo de personas coeducadoras Feminisme a l'escola con motivo del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres y se marca dentro de las actividades que realiza el colectivo en los centros educativos desde hace seis años. «En los centros hemos trabajado lo que sería el iceberg de la violencia machista, que empieza con el control sobre la manera de vestir, con quién vas o el móvil. Este año hemos queríamos trabajar el vértice, que sería el asesinato», ha explicado la presidenta de la entidad, Xisca Fornés. La acción ha sido documentada con un dron, con el que se realizará un cortometraje que se proyectará el próximo lunes en la mayoría de centros educativos de Mallorca.

En cuanto a la relación de machismo y feminismo en las escuelas, Fornés ha asegurado que han detectado «un retroceso», puesto que la comunidad educativa se encuentra «luchando contra un gran gigante como son las redes sociales y la pornografía». «Cada vez acceden antes a la pornografía y así es cómo aprenden. Confunden sexualidad con violencia y está ligado con la prostitución y la violencia». En este sentido, Fornés ha dicho que «en las redes se cosifican a las mujeres», además de que hay una «gran polarización», ya que «las niñas tienen un falso empoderamiento».

«Hacen vídeos en según que posturas pensando que es lo que quieren hacer y en realidad no es así. Lo hacen para no quedarse atrás. Es la pescadilla que se muerde la cola». Por otro lado, «los niños se sienten atacados y hay que enseñarles que el patriarcado y el machismo les perjudica a ellos también, porque hay unos estereotipos que les exigen unos comportamiento que a lo mejor ellos no quieren seguir», ha analizado.

En el evento han participado estudiantes del IES Bendinat; Sant Marçal, Politècnic, Ramón Llull, Ses Estacions, Arxiduc, Manacor, Binissalem, Inca, Son Pacs, Maura, Sureda i Blanes, Son Ferrer, Berenguer, Clavià, La Ribera, Aurora Pocirnell, Santa Margalida, Liceu Pintor Joan Miró, el CEIP Es Molinar, el CEE Mater y el CIDE.