Las presidentas de Baleares y Comunidad de Madrid, y el presidente de Canarias han adelantado que congelarán su salario en 2025, recogiéndolo en sus proyectos de presupuestos para el próximo año. Concretamente, la dirigente balear Marga Prohens ha previsto en sus cuentas públicas para el próximo año seguir cobrando unos 78.803,06 euros anuales. Por su parte, la Comunidad de Madrid lleva ya trece años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas comunidades, unos 103.090 euros al año. Eso sí, en esta ocasión, aunque Ayuso ha decidido congelar su retribución anual, sí que ha previsto una subida salarial para sus consejeros. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sí que incrementará su sueldo en un 2%. Por su parte, Fernando Clavijo, de Canarias, ha previsto seguir cobrando 76.823 euros anuales en 2025.

Por contra, los presidentes de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria y La Rioja son los únicos que, hasta el momento, tienen previsto incrementar su salario a diferentes niveles el próximo año 2025. De estos cinco 'barones', algunos aumentarán el porcentaje salarial previsto para los funcionarios desde el mes de julio, de hasta un 2,5%. Así aparece en los Presupuestos de cada comunidad, aunque el total de presidentes que se incrementarán su salario aún se desconoce porque muchos gobiernos autonómicos siguen elaborando sus cuentas públicas para el próximo curso. De estos cinco 'barones' autonómicos que por el momento tienen previsto subir su salario, dos de ellos han optado por el incremento salarial acordado para los funcionarios: el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y su homólogo de La Rioja, el 'popular' Gonzalo Capellán. Sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, y la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, tienen previsto incrementar su retribución anual en un 2,5%, al igual que su homóloga en Cantabria, María José Saénz de Buruaga.

La última subida de sueldo de los empleados públicos se ha producido y ha sido un incremento fijo del 2% más un 0,5% adicional a partir de 2025 que depende de cómo evolucione el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). En el caso del Gobierno central, el Ejecutivo aún no ha dado a conocer su proyecto de Presupuestos para el próximo año, por lo que el sueldo anual de Pedro Sánchez es por el momento de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Así las cosas, Emiliano García-Page y Gonzalo Capellán tienen previsto experimentar en 2025 el incremento salarial que permita el Estado. De este modo, la retribución del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, pasaría de 82.750,6 euros anuales al incremento previsto por el Estado para 2025. En 2024, el salario anual de su homólogo Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, era de 88.616,08 euros y también crecerá en proporción de lo que permita el Estado. SUBIDAS DEL 2,5 Luego, hay al menos tres presidentes autonómicos que han previsto aplicarse en 2025 subidas del 2,5%, como son el caso de Alfonso Rueda (Galicia), María Chivite (Navarra) y María José Saénz de Buruaga (Cantabria). Así, el presidente gallego pasaría de cobrar 83.247,72 euros anuales en 2024 a percibir un total de 85.324,80 euros el próximo año, tal y como se recoge en el proyecto de Presupuestos regionales de la Xunta para el 2025. Mientras, la presidenta navarra cobraría en el próximo año un total de 82.975,06 euros, mientras que este 2024 está percibiendo un total de 80.955 euros anuales, según aparece en el proyecto de cuentas públicas del Gobierno navarro. En cuanto a Buruaga, el sueldo que tiene la presidenta de Cantabria en el año 2024 era de 70.083,09 euros y el proyecto de cuentas públicas regionales incrementa un 2,5% esta retribución, hasta los 71,484,75 euros anuales.

En cualquier caso, todavía hay gobiernos autonómicos que aún no han presentado su proyecto de Presupuestos para el año que viene y otros que, aunque sí que han dado a conocer sus cuentas, no se especifica si hay una subida salarial para los miembros de Gobierno. Luego hay otros presidentes autonómicos que, aunque en sus cuentas públicas para 2025 no se hace referencia a una subida salarial, han actualizado su sueldo hace apenas unos meses. Es el caso del dirigente andaluz Juanma Moreno, que su salario se subió el 27 de diciembre de 2023, recién aprobada la Ley del Presupuesto 2024, y en agosto se publicó la actualización, por lo que está cobrando actualmente 89.275 euros. El sueldo actual del resto de presidentes autonómicos es el siguiente: Adrián Barbón (71.548,06 euros anuales); María Chivite (80.955 euros anuales); Jorge Azcón (96.013,32 euros anuales); Alfonso Fernández Mañueco (77.478,24 euros anuales); María Guardiola (87.015,18 euros); Carlos Mazón (77.842,56 euros al año) y Fernando López Miras (75.670,36 euros).

De todos los presidentes autonómicos, el mandatario catalán Salvador Illa es el que más cobra. A la espera de conocer el proyecto de Presupuestos para el año 2025, el líder del PSC tiene un salario anual de 136.177,5 euros. Por otro lado, el lehendakari, Imanol Pradales, no especifica en el proyecto de Presupuestos para 2025 si habrá un aumento en su retribución.