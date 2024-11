PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han leído este viernes, antes del pleno del Consell de Mallorca, un manifiesto con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres instando a combatir la negación de la violencia machista, así como a señalar a los agresores y romper el silencio. «Que la vergüenza cambie de bando», recoge el manifiesto que sido leído por los portavoces de las formaciones y algunos consellers y conselleras.

El manifiesto reclama el fortalecimiento de las políticas de protección y apoyo a las víctimas, así como el fomento de la concienciación social como estrategia preventiva. «Nuestra responsabilidad también incluye promover entre niños y jóvenes una educación basada en la igualdad, el respeto y el rechazo a cualquier forma de violencia, garantizando así una sociedad futura libre de violencia machista», señala.

El texto insta en concreto a la institución insular a combatir los discursos negacionistas de la violencia machista y los ataques a los colectivos que luchan contra esta problemática. Llegado el caso, exigen la destitución de cargos que perpetúen discursos de odio, antifeministas o estén investigados por cualquier clase de violencia machista. PSIB, MÉS per Mallorca y El PI piden que se ponga en marcha el centro de crisis contra la violencia machista y que sea el motor para combatir las violencias sexuales, impulsando recursos especializados para el acompañamiento y atención de las víctimas de agresiones sexuales en Mallorca con el fin de propiciar los cambios sociales que dirijan a rechazar las actitudes y comportamientos sexistas que sostienen la cultura de la violación.

El manifiesto hace un llamamiento a consolidar la creación de puntos de prevención de violencias sexuales ('No i punt') en los municipios de Mallorca, en colaboración con los ayuntamientos, especialmente en zonas de alta afluencia y durante acontecimientos multitudinarios.

Al respecto voces del gobierno del Consell y el PP han rechazado la lectura del citado manifiesto. El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha calificado la lectura del texto que PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han realizado antes del pleno de este viernes de «numerito» y ha recordado que las lecturas y las actividades con motivo del 25N comienzan la semana inmediatamente anterior. En este sentido, se ha referido al despliegue de la bandera conmemorativa que se hará el próximo lunes. Para Fuster, la izquierda no acepta que con el PP en el equipo de gobierno no se haya dado «ningún paso atrás» en materia de protección a la mujer y en la lucha contra la violencia machista.

«Dijeron que con el PP llegaba el apocalipsis y la realidad es que en dos presupuestos se han aumentado las aportaciones a esta materia y que en pocas semanas el centro de crisis será una realidad», ha señalado. La portavoz del PP en la institución insular, Núria Riera, se ha referido a la lectura como un «show mediático» y ha lamentado el, a su juicio, «intento de boicot» por parte de la izquierda del pleno insular de presupuestos. Para la 'popular', la lectura este viernes del manifiesto es una falta de respeto institucional y ha explicado que ante la falta previsible de acuerdo para una declaración institucional que requiere la unanimidad de los grupos, ya se había convocado a los portavoces para preparar la lectura de un texto en los próximos días.