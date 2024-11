La Dirección General de Turisme contará con un presupuesto de 30,2 millones de euros, una cantidad que se pretende centrar en inversiones para la mejora de Baleares como destino turístico. La Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) será el ente público del organigrama con un presupuesto más elevado, de 40 millones de euros (una cifra de la que la Dirección General solo aporta 16 millones, ya que la AETIB tiene otras fuentes de ingresos). A esa cifra se deberán sumar otros 210,7 millones procedentes de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha presentado estas partidas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, las cuales están englobadas en los 95,8 millones del presupuesto total de la Conselleria. Bauzà ha sacado pecho ante el elevado nivel de ejecución presupuestaria de su departamento -ha destacado que no se ha tenido que devolver «ni un solo euro» de ayudas europeas-, que presenta una reducción de algo más de cuatro millones de euros en relación con el año pasado. Estas cuentas, ha afirmado, se alinean con la voluntad de trabajar en pro de «un modelo turístico basado en la sostenibilidad y la calidad».

Desde el PSIB, Álex Pitaluga, reprochó que el presupuesto no incluyera ninguna inversión dirigida a poner coto a la saturación turística. «El turismo ha llegado a un punto de saturación y presenta algunas consecuencias negativas y no deseadas que afectan a la ciudadanía, que necesita soluciones urgentes» remarcó. Asimismo, el portavoz socialista manifestó su «preocupación» por el hecho de que se tengan proyectos comprometidos hasta 2028 con fondos del ITS.

La portavoz de Més per Menorca, Joana Gomila, cuestionó la necesidad de seguir dedicando dinero a la promoción turística -que este año mantiene la misma cantidad del año pasado, dos millones de euros- y recriminó la ausencia de partidas para la diversificación económica. Asimismo, criticó que no se reserven fondos de la ecotasa para invertir en vivienda, ya que, explicó, la crisis habitacional que padece Baleares «es una consecuencia relacionada directamente con la masificación turística».

Por su parte, el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, preguntó por la estrategia global de la conselleria al tiempo que felicitaba a Bauzà por el alto nivel de ejecución presupuestaria. Maria José Verdú, de Vox, recriminó al conseller las regulaciones impuestas en materia de fondeo o pesca en aguas de Baleares, circunstancia que, considera, «están provocando el traslado de muchas empresas del sector náutico».

El conseller defendió que parte importante de la estrategia presupuestaria de cara a 2025 recae en la lucha contra la oferta ilegal y contra los turistas incívicos, y remarcó que muchas inversiones del ITS son partidas plurianuales comprometidas en ejercicios anteriores.