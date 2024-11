El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha pedido al PP de Marga Prohens que rectifique con el decreto ley de simplificación administrativa que permite la construcción en zonas inundables y no lo lleve a votación en el Parlament, ya que ha advertido de que «la especulación mata».

Estaba previsto que este decreto se aprobase como ley el martes pasado en el Parlament, pero el PP y la oposición se han dado una semana de plazo para tratar de llegar a un acuerdo sobre su contenido.

Aún así, el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, que pertenece al grupo parlamentario Sumar, no se fía de que el PP tenga voluntad de hacer cambios y le ha pedido que rectifique y no lleve a pleno esta votación antes de que haya una propuesta consensuada con toda la oposición.

«La especulación mata, el negacionismo del cambio climático mata y su hipocresía matará en el futuro a mucha gente», ha avisado.

En este sentido, ha señalado que permitir la construcción en zonas inundables o con riesgo de incendios es una «vergüenza» y un «escándalo» que «pone en jaque muchas vidas» y, en su opinión, demuestra una «falta de sensibilidad» por parte del PP.