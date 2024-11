La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido al Gobierno central y al PSIB que se pongan de acuerdo en relación a qué espacios son adecuados para acoger a menores migrantes. En declaraciones a IB3 Ràdio durante la celebración del Dijous Bo en Inca, la líder del Ejecutivo autonómico se ha referido de este modo a la polémica generada este miércoles entre el Consell de Mallorca, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Inca en relación a la cesión del polvorín para acoger a menores migrantes.

«El Gobierno central ofreció este espacio en Inca que ahora parece que no le va bien al alcalde. Que se pongan de acuerdo», ha señalado Prohens. La presidenta del Govern ha insistido en que la llegada masiva de migrantes --la semana pasada se registró la llegada de unas 800 personas en pocos días-- «está generando tensión entre los alcaldes». Para Prohens, «no tiene sentido seguir negando la consolidación de una ruta desde Argelia».

En relación al debate sobre la construcción en zonas inundables, la presidenta no ha revelado el estado de las negociaciones de los grupos parlamentarios para lograr un acuerdo en relación a la convalidación del decreto de simplificación y ha insistido en la necesidad de atender los criterios de los técnicos y los expertos «y no dejarse llevar por réditos partidistas». Sobre esta cuestión, Marga Prohens ha explicado que el Ejecutivo autonómico está a la espera de los resultados de informes técnicos encargados sobre las zonas inundables. «Hay zonas calificadas como inundables que no lo son mientras que podrían aparecer otras nuevas», ha señalado. «Todos los grupos han tomado conciencia, pero hay que ser rigurosos», ha insistido.