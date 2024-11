Buenas noticias para los jubilados: el Imserso ha abierto este miércoles un nuevo plazo para solicitar viajes en el Programa de Turismo para personas mayores que aún no estén incluidas en este programa. Los interesados podrán hacerlo hasta mayo de 2025. No obstante, del 1 al 22 de julio, se volverá a abrir este programa.

El presidente de la asociación de agencias de viajes de Baleares Aviba, Pedro Fiol, explica que «con este nuevo plazo de acreditación se da la oportunidad de que los nuevos jubilados puedan beneficiarse de los viajes del Imserso». No obstante, advierte de que, «debido a la altísima demanda que hay, si no añaden plazas estos nuevos inscritos no tendrán opción de viajar durante este año ni el próximo».

Fiol argumenta que «otros años, pasados 15 días de haberse registrado, con las plazas sobrantes todavía podían viajar, pero con el panorama actual dudo que puedan hacerlo. Por eso confiamos que vayan goteando nuevas plazas; no solo para satisfacer a los nuevos acreditados, si no a los que este año se han quedado sin plaza, que son muchos».

Pese a ello, el presidente de Aviba reconoce que la intención de Imserso «es buena, puesto da acceso durante más tiempo a que las personas se acrediten durante un periodo largo de tiempo». Pese a ello, recrimina que «seguimos manteniendo el mismo problema que llevamos acarreando en los últimos dos años: la falta de plazas para la altísima demanda existente».

¿Cómo apuntarse al Imserso?

Los viajes del Imserso despiertan mucho interés para los jubilados, ya que les permiten viajar a precios económicos. Los interesados en apuntarse en este programa deben presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso o descargando de la web el modelo de participación y remitirlo por correo ordinario o a través de registros electrónicos u oficinas habilitadas. Cabe precisar que para la nueva temporada, el Imserso ha convocado 886.269 plazas para mayores que deseen viajar. Es importante tener en cuenta que los jubilados que ya están inscritos en este programa ya deben haber recibido en sus domicilios las cartas de renovación.