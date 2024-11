Guerra política entre el Consell de Mallorca y Delegación de Gobierno por los menores migrantes no acompañados

La cesión del polvorín de Inca para ser un centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados trae de cabeza al IMAS. Hasta hace menos de una semana, la institución daba por sentada la cesión del inmueble puesto que sus técnicos ya habían dado el visto bueno en sus informes de salubridad y habitabilidad; además de que el delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, «manifestó que sería inminente», ha asegurado este miércoles el conseller de Afers Socials del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez.

La tramitación de este espacio se ha visto retrasada, según el conseller, después de que se diera a conocer que el Ministerio de Defensa elaboró en octubre de 2023 un informe desfavorable donde se indicaba que el inmueble «no era habitable». «Es un hecho muy grave que el Partido Socialista esté boicoteando la cesión de un espacio tan necesario e idóneo como centro residencial de primera acogida, tanto por ubicación como por capacidad, lejos de lo que se ha venido filtrando en los medios», ha criticado Sánchez. Y es que, el conseller ha asegurado que dicha documentación «aún no está en nuestro poder».

«De ninguna manera podemos entender que se nos ofrezca un espacio y ahora se nos diga que no es digno ni salubre, cuando nuestros técnicos avalan que cumplen las condiciones técnicas necesarias. El boicot que se está haciendo por parte del partido socialista es grave y xenófobo. Un ejemplo claro del rechazo de estos menores por parte de aquellos que nos acusan de aprobar unos presupuestos racistas», ha dicho. «¿Quiénes son ahora los racistas, señora Cladera, los que buscan dónde alojar estos menores con las mejores condiciones o los que las rechazan?», ha añadido.

En este sentido, Sánchez ha apuntado a que la consellera Catalina Cladera «debería dar explicaciones, es una auténtica vergüenza. Nos gustaría saber cuál ha sido su papel en este asunto, si ha sido instigadora de este boicot o va a salir a manifestar la necesidad de un espacio como el propuesto». «Parece que somos nosotros lo que estamos empecinados en este inmueble en concreto y nada más lejos de la realidad, estamos dispuestos a que se nos ceda cualquier espacio siempre que cumpla unos requisitos mínimos» y «en caso de que no se cumplan, encargarnos de las acciones de adaptación».

Sobre si la operación se ha ralentizado por la oposición del acalde de Inca, Virgilio Moreno, Sánchez ha insinuado que «llama la atención que ante unas declaraciones del delegado del gobierno de que es inminente la cesión, dos días después se produzcan unas declaraciones del alcalde de Inca rechazando la puesta a disposición de este inmueble y después aparecen filtrados unos informes que dicen que el espacio no es idóneo. Creo que tanto las imágenes como el informe de los técnicos del IMAS, dicen lo contrario. Parece evidente que hay un rechazo por parte del partido socialista de que se implante ahí un servicio de prima acogida».

Imagen del interior del pabellón.

Sobre la habitabilidad y la continuidad de esta cesión, Sánchez ha dicho que de los cuatro pabellones que tiene el polvorín, se usará solo uno, que ya ha sido reformado parcialmente y que la existencia de los informes desfavorables «no impiden dar continuidad a los trámites. La pelota está en el tejado del Ministerio de Defensa». Quedan pendientes aún, al menos, labores de fontanería, climatización y limpieza.

Oposición

Ante las declaraciones de Sánchez, tanto Catalina Cladera como Alfonso Rodríguez han salido a defenderse «No compartimos como se está tratando toda la política de menores migrantes no acompañados. No se pueden filtrar noticias para reventar posibles centros que podrían estar bien. No ha habido ningún tipo de comunicación oficial entre el IMAS y el alcalde de Inca. Se ha enterado de todo por los medios, no es una manera seria de trabajar», ha dicho Cladera.

Por su parte, Rodríguez ha dicho que «no es de recibo que se quiera atribuir al Partido Socialista que hay una muestra xenófoba y de evitar esa acogida de menores», cuando «lo que estamos haciendo es facilitar el trabajo de una competencia autonómica, para que se desarrolle en las mejores condiciones». «Quiero dejar claro que Delegación de Gobierno no ha detenido ningún proceso de cesión de posibles instalaciones para que el IMAS acoja menores migrantes».

Sobre el polémico informe de octubre de 2023, ha aclarado que el texto lo que indica es Defensa no considera que el inmueble sea «adecuado para uso militar por su capacidad de menos de cien personas y las condiciones que tiene, por lo que lo declaran infraestructura innecesaria». «Es el IMAS quien dio el visto bueno técnico para confirmar que ese edificio podría ser usado para la atención de menores migrantes. Delegación lo que ha hecho es intentar impulsar la tramitación con La Secretaría General de Infancia y Juventud y Defensa».