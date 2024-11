El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado este miércoles el crecimiento presupuestario de hasta 50 millones en su departamento para, entre otras cuestiones, consolidar el impulso a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores, así como para reforzar de «forma valiente» la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la reindustrialización.

Sáenz de San Pedro ha comparecido este miércoles en la Comisión de Hacienda del Parlament para detallar las cuentas de su Conselleria en los Presupuestos autonómicos de 2025, que crecen un 24,4% hasta alcanzar los 254,4 millones de euros, 49,8 millones más en comparación con las cuentas del ejercicio 2024.

El conseller ha explicado que durante el próximo ejercicio, que suma un total de 412 millones de euros si se añaden las cuentas previstas del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), el Instituto Balear de la Energía (IBE), la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares) y del Instituto Balear de Seguridad y Salud Balear (Ibassal), se velará para continuar desarrollando políticas efectivas en beneficio del tejido empresarial e industrial balear, teniendo cura de la salud y la calidad de la ocupación y luchando contra la siniestralidad laboral, apostando por la formación y la sostenibilidad.

En concreto, el presupuesto del SOIB asciende a 119,2 millones de euros; el del Ibassal, 5 millones; el del IBE, 25,8 millones, y el de la ADR Baleares, 7,7 millones de euros. En relación a la Dirección General de Empresa, Autónomos y Comercio, en 2025 ve aumentado su presupuesto en un 32,1% con un total que roza los 19 millones de euros, una subida de más de 4,5 millones de euros que, en palabras del conseller, responde a la apuesta del Govern de continuar apoyando a las pymes y, especialmente, a los autónomos.

Así, se da continuidad a las convocatorias de ayudas de Cuota Cero y Cuota Cero Dual (1,4 millones) y la dirigida a Autónomos Consolidados (1 millón).. Sáenz de San Pedro ha explicado que en 2025 se aumentará la partida destinada a los Bonos Comerciales y destinará 2 millones de euros. «Reforzamos el apoyo al pequeño comercio de proximidad incentivando las compras y al mismo tiempo damos una pequeña ayuda a todos los ciudadanos de las islas», ha señalado.

El área destinará 550.000 euros a subvenciones para la internacionalización. Por otro lado, el Ejecutivo continuará también destinando una línea de su presupuesto a la convocatoria de subvenciones para mercados municipales (200.000 euros), y otra para dar a apoyo a empresas de economía social con un total de 1,3 millones de euros para desarrollar el Plan Director de Economía Social. También se dará continuidad al proyecto de relevo generacional con 550.000 euros.

En materia de Industria y Polígonos Industriales se prevé un incremento del presupuesto del 41%, hasta los 19,8 millones de euros, con el objetivo primordial de desarrollar la Ley de Polígonos, con 3 millones de euro para mejorar las infraestructuras y servicios de las áreas de promoción industrial, «con la idea de adaptarlas a las necesidades y retos de la industria y promover inversiones de mejorar para generar nuevas oportunidades».

Sáenz de San Pedro ha explicado que uno otro de los proyectos importantes para el próximo ejercicio será el desarrollo de un nuevo Plan de la Industria, que contará con un presupuesto de cerca de 400.00 euros para la reindustrialización de la economía balear.

La Dirección General de Industria y Polígonos Industriales, por primera vez, y dando respuesta a una reivindicación histórica, incluirá en las convocatorias de ayudas 2025 relacionadas con la modernización y la compra de maquinaría al sector de la construcción.. Además, ha explicado Alejandro Sáenz de San Pedro, también por primera vez, estas convocatorias de ayudas contemplarán una línea específica que posibilitará la compra de maquinaría de segunda mano, un punto muy solicitado tanto por el sector del calzado como el de la bisutería.

Al mismo tiempo, se pondrá en marcha una línea de ayudas exentas de minimis para pymes que vayan a ejecutar proyectos de gran envergadura con un presupuesto de 2,3 millones de euros.. En cuanto a la Agencia de Desarrollo Regional, su presupuesto crece hasta los 7,8 millones de euros para seguir impulsando la actividad económica y empresarial con criterios de competitividad, sostenibilidad, reequilibrio territorial y sectorial. Por su parte, la Dirección General de Trabajo y Salud Pública contará con un presupuesto de 17,5 millones de euros con el foco puesto en consolidar el diálogo social. Sáenz de San Pedro ha destacado una inversión de 760.000 euros para la nueva ubicación del Tamib.

El conseller ha adelantado que el año que viene se creará el Comité de Seguimiento de los Planes de Conciliación y ha anunciado que las cuentas del Ibassal se centrarán en reordenar su estructura para hacerlo más funcional y más transversal.. El presupuesto del SOIB, siguiendo la exposición de Alejandro Sáenz de San Pedro, asciende a 119,2 millones de euros, destinados a la formación, cualificación de los trabajadores y a desarrollar las políticas activas de empleo.

«En un escenario de pleno empleo nuestra responsabilidad es optimizar nuestros medios a través de una gestión eficiente», ha asegurado. Por su parte, la dirección general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático vuelve a incrementar su presupuesto de 141 a 173 millones de euros y el conseller ha resaltado la apuesta del Ejecutivo por la lucha contra el cambio climático y por la promoción e impulso de la transición energética.

Sáenz de San Pedro ha insistido en los objetivos de resolver las convocatorias de ayudas de manera efectiva y rápida asegurando puestos de trabajo dentro de la administración pública, incrementar la actividad sancionadora dentro del capítulo de residuos, para evitar nuevos episodios de contaminación y crear una nueva línea de proyectos vinculados a la construcción de refugios climáticos.. El conseller ha destacado la habilitación de una partida de 445.000 euros para promover la retirada de fibrocemento de edificios públicos y privados a través del censo de amianto.

Por su parte, el Instituto Balear de la Energía (IBE) dispondrá de más de 26 millones de euros para ejecutar sus proyectos en materia de autoconsumos, eficiencia energética e instalación de placas fotovoltaicas en balsas de riesgo. «En 2025 el IBE ejecutará más proyectos que nunca», ha señalado.. Por parte de la oposición, el diputado del PSIB Llorenç Pou ha lamentado que las cuentas de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía se resumen en políticas continuistas, recortes en organismos y falta gestión. Pou ha lamentado que las anunciadas leyes de polígonos y de consignación no tengan asignación presupuestaria. «Se quedarán en planes», ha pronosticado.

La diputada de Vox María José Verdú ha centrado algunas críticas en las perspectivas de género en algunas materias. «¿Los hombres no sufren el cambio climático? ¿Los hombres no van en transporte público?», se ha preguntado. Por parte de MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha llamado la atención sobre el hecho de que el crecimiento del presupuesto se produce por una falta de ejecución, mientras que la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha reclamado más asignaciones en materia de comercio local y mercados tradicionales. «Hay mercados en los que hay más vermuterías que producto local», ha lamentado. El diputado del PP Jordi López ha destacado el refuerzo de programas clave y la redacción de un presupuesto escuchando a todos los sectores implicados.