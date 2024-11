Puente admite que la frecuencia aérea entre Menorca y Madrid es insuficiente y ve complicado añadir un vuelo más al día

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reconocido este martes ante una pregunta del PP en el Senado que no son suficientes el número de plazas contempladas en la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Madrid, a la vez que ha señalado la dificultad de añadir un vuelo más al día en esta frecuencia.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador del PP por Baleares Cristóbal Marqués ha reprochado al Gobierno que adjudicara hace unos meses la OSP de esta ruta aérea «sin mejoras considerables» y sin incrementar las plazas de 200 a 300 pasajeros todos los días de la semana y no solamente los lunes. En este contexto, el senador 'popular' se ha quejado de que haya residentes menorquines que se ven obligados a hacer escala en Palma o en Barcelona ante la baja frecuencia aérea entre la isla balear y la capital de España.

Ante esto, el ministro Puente ha respondido admitiendo que no son suficientes estas plazas, aunque ha discrepado con el senador 'popular' con que el Gobierno no esté actuando para que ese número de pasajes diarios se incremente. «La UTE concesionaria de la ruta ya ha confirmado, para el periodo durante el cual la OSP va a estar activa, que se van a incluir mejoras adicionales que se empezarán a implementar en el mes de abril del año 2025», ha añadido el ministro de Transportes. Eso sí, ha advertido de que «no es sencillo» poner en marcha las mejoras que sugiere el PP, que pasan por incrementar un vuelo diario para alcanzar las 300 plazas en la OSP, alegando que se requiere de un material de aviones de los que las compañías aéreas no disponen en este momento.

«Pero el compromiso es de empezar a utilizar un Airbus A320 durante todo el mes a partir del mes de abril de 2025, que supondrá un aumento significativo del número de viajeros ofertados, puesto que aumenta en 100 las plazas por avión disponibles, las plazas por vuelo», ha precisado Puente. Con todo, Puente ha querido aclarar que ni la OSP ni el contrato «limita el número de frecuencias ni de plazas ofertadas», a la vez que ha recordado que existe una comisión mixta entre el Ministerio y Baleares en la que se analiza toda la conectividad y en la que pueden presentarse y aportarse medidas y soluciones.. «Les insto a trabajar de la mano, a ir juntos para intentar encontrar una solución que dé satisfacción a la conectividad que precisa la isla de Menorca. Nosotros, desde luego, estamos abiertos a la cooperación, a la colaboración y a encontrar de manera conjunta soluciones», ha sentenciado.