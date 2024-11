Baleares es una región con una cultura profundamente enraizada en su tierra. Los productos autóctonos no solo reflejan la riqueza de los recursos naturales y la herencia culinaria de las Islas, sino que también constituyen un gran atractivo turístico. En un momento en el que los visitantes buscan cada vez más experiencias auténticas y significativas, acercarse a las tradiciones de la comunidad se convierte en un valor único. «Cada vez más, los consumidores, ya sean turistas o no, buscan un vínculo con la cultura local», asegura Patrick Amengual, el CEO y fundador de We Are Yellow, una agencia boutique de marketing.

«Sobre todo, desde el sector gastronómico, las marcas demandan comunicar su unión con el entorno», cuenta el experto. En su consultora de comunicación, ejecutan proyectos que ponen el foco en el sello mallorquín. A través de uso de la luz, los colores cálidos y la esencia de ese «poc a poc» tan típico de Mallorca colocan los productos en el centro de la comunicación. Esta innegable tendencia también se potencia desde las instituciones. De hecho, Illes Balears Qualitat se encarga de fomentar los productos agroalimentarios, denominaciones de origen y cocina de las Islas Baleares. Patrick Amengual trabajando en su agencia. «En la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural tenemos en marcha un plan de promoción local, tanto a nivel nacional como internacional, buscamos fomentar el producto autóctono», declara Juan Llabrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local. Recientemente, han visitado distintas ferias alimentarias y salones gourmet apoyando a bodegas, productores de aceite, sal, espirituosas, sobrasada, miel o almendra, entre otros. También, llevan a cabo eventos temáticos bajo la etiqueta «The taste of Baleares», en los que se desplazan a una capital europea para que los distribuidores locales de productos delicatessen conozcan la materia prima de las Islas. La última feria de alimentos en la que ha participado Qualitat Agroalimentària i Producte Local. «¿Qué mejor manera de aprovechar los millones de visitantes que llegan cada año que potenciando los productos del sector primario?» propone Llabrés. Desde la Consellería, efectúan un esfuerzo presupuestario para dar a conocer esta faceta, con el objetivo de preservar un sector primario que es fundamental para mantener tanto el paisaje como el tejido social de las Islas. «El producto local es el mejor souvenir, especialmente para el turismo de calidad en el que nos queremos centrar, y de hecho, puede convertirse en un punto fuerte con el que podemos diferenciarnos», coincide Patrick Amengual. Asimismo, añade que no solamente se vende un producto, sino también el estilo de vida que le rodea. «Hemos realizado diferentes campañas que abogan por ese ritmo de vida más tranquilo, conectado con la naturaleza, el buen tiempo y los encuentros alrededor de la mesa que nos caracterizan», asegura el creativo. Las estrategia de marketing que realizan desde la agencia resaltan las experiencias propias de la zona, ya que los turistas nacionales e internacionales buscan ese aspecto. «El que viene aquí busca hacer lo que hacen los locales, por eso, cada vez nos centramos más en comunicar esa parte», explica Patrick Amengual. «Nos enfocamos en reforzar ese vínculo de la marca con el producto local, ya sea a través de la gastronomía, la historia, la artesanía...», concluye.