No hará falta que Vox presente una enmienda. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ya ha aceptado incluir la oficina antiokupas en el proyecto de Presupuestos del año que viene. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, confirmó que el texto incorpora una partida de 250.000 euros para poner en marcha esta oficina, lo que allana el camino para que Prohens saque adelante sus segundos presupuestos y, con ellos, casi salva toda la legislatura.

Costa entregó este jueves el proyecto de ley al president del Parlament, Gabriel Le Senne, para que comience su tramitación, que no concluirá hasta poco antes de las Navidades. El vicepresident confirmó que hay dinero para esta oficina, que no lo hay para la lingüística y que la libre elección de lengua no tendrá tampoco una partida específica, como sí pasa este año. Lo que sí hace la Conselleria d’Educació es incluir 1,12 millones de euros en las nóminas para los centros concertados, muy lejos de la partida específica de 20 millones que constaban en los Presupuestos de este año.

Sobre esta materia, el vicepresident detalló que las cuentas sí incluyen dinero para la realización de una campaña informativa dirigida a los padres para que elijan la lengua de enseñanza de sus hijos en la primera etapa educativa. «La Conselleria d’Educació asignará los recursos suficientes para que se cumpla y para que crezca el número de centros educativos que lo aplican», dijo. «Aquí no apretamos las tuercas a nadie; lo que queremos es llegar a consensos», contestó cuando le preguntaron si esta campaña puede provocar tensiones entre los padres y los centros educativos.Insistió en que el objetivo de esta medida es que más padres se apunten libremente a esta iniciativa. «Es un programa de libre elección de lengua para que las familias puedan elegir en libertad y eso no tiene por qué suponer un conflicto, sino que haya más convivencia y la gente pueda decidir», concluyó.

Otra diferencia con respecto a los Presupuestos de este año es que el sueldo de los altos cargos no sube por encima de lo marca el Ministerio, un 2 %, pese a lo cual el dinero destinado a pagar altos cargos y asesores sube de manera sensible. El Govern gastará el año que viene 14,47 millones de euros en los sueldos de los altos cargos, diputados y asesores. Esta cantidad es un 7,7 % más que el año pasado y aún así sigue estando ligeramente por debajo de los 14,58 millones que presupuesto Francina Armengol en su último mandato. Si se desglosa el coste de altos cargos y asesores, se aprecia que la partida de asesores, 4,9 millones de euros, sube un 10 % con respecto al año pasado.

El presupuesto por conselleries queda como sigue: la de Presidència tendrá 116,6 millones (un 2 % menos que este año), Turisme podrá gastar 95,8 millones (un 51 % menos por la caída de Fondos Europeos derivados de la COVID), Educació tendrá 1.416.5 millones (un 4,7 % más), Economia podrá gastar 79,7 (un 10,7 % más) y la Conselleria de la Mar tendrá un presupuesto de 181 millones (9,8 % más). Además están las conselleries de Empresa, con 254,5 millones (24,3 % más), de Agricultura, con 135,2 millones (6,3 % más) y de Habitatge, con 284,1 millones (un 7,7 % más).

Los consells tendrán menos dinero por la aplicación del sistema de financiación. El de Mallorca recibirá 387,2 millones; el de Menorca tendrá 70,8 millones; el de Eivissa recibirá 77,4 millones y el de Formentera, 11,3. Perderán unos 14 millones, que el Govern compensará con la firma de convenios de carreteras. El proyecto incluye también algunas medidas específicas como las que siguen:

Nada sobre la gratuidad del transporte y dinero para el tren En el presupuesto de la Conselleria d’Habitatge y Mobilitat no hay ninguna referencia a la continuidad del transporte gratuito. En los dos últimos años, el Gobierno ha subvencionado el transporte, si bien el Govern ha tenido que aportar dinero de su bolsillo ya que la partida era insuficiente. No queda claro si seguirá o no. Lo que sí aparece es una partida de 598.001 euros para la asistencia técnica del tren hasta Llucmajor en el tramo hasta Son Oms.

Un 63 % menos en políticas de memoria que la izquierda Una de las partidas que sufre un recorte importante con respecto a otros años es la de políticas de memoria democrática. La Conselleria de Presidència reserva 834.770 euros el año que viene a esta materia, lo que supone una caída del 63 % con respecto a los 2,28 millones que figuraban en los últimos presupuestos de Francina Armengol. La caída de presupuestos en esta materia ya comenzó el año pasado, con unas cuentas de 1,29 millones. Es el segundo ejercicio económico en el que se da esta reducción presupuestaria que el Govern atribuye a la práctica finalización del plan de fosas.

Una partida de 2,07 millones a atención a los migrantes Los presupuestos de la Conselleria de Famílies, que dirige Catalina Cirer, incluyen una partida de 2.073.901 para políticas de atención e integración social a la población inmigrante. No hay referencias a los menores migrantes, ya que se trata de una competencia que gestionan los consells. El asunto de la inmigración es uno de los temas que han provocado choques entre PP y Vox hasta el punto de que el partido de Santiago Abascal rompió el pacto con el PP en las Islas por aceptar la acogida de menores de Canarias.

2 millones a promoción del turismo y 28 para redefinir el modelo El Govern no tiene las competencias en materia de turismo, ya que tanto la ordenación turística como la promoción está en manos de los consells. Sin embargo, se reserva una partida de 2 millones de euros para políticas de promoción. En los Presupuestos de la Conselleria de Turisme y de la Agència de Estratègia Turística de Balears también figura otra partida de 28 millones de euros para la redefinición del modelo turístico. El año que viene será el de la aprobación de medidas contra la saturación turística, según anunció la presidenta del Govern.

Descenso inapreciable para Marivent: 1,17 millones Presidència. Los Presupuestos reservan una partida de 1,17 millones de euros, un descenso prácticamente inapreciable con respecto al 1,2 millones del año pasado. En los últimos diez años, el recorte en el dinero asignado al mantenimiento de la residencia veraniega del Rey ha ido descendiendo. Hace una década, el mantenimiento del Palacio le costaba al Govern 1,5 millones de euros con un presupuesto mucho más bajo que los 7.469 millones que podrá gastar el año que viene. Eso significa que cada vez se destina menos dinero proporcionalmente al coste de mantener la residencia de los Reyes en Mallorca.