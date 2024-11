El dinero destinado a políticas de vivienda crecerá un 25 % en los Presupuestos del Govern para el año que viene. Se destinarán 186,7 millones a estas políticas frente a los 148,9 que se han invertido este año, según los datos del proyecto de ley de Presupuestos que ha aprobado este miércoles el Consell de Govern. El Govern tendrá el año que viene 7.469 millones de euros, de los que 903 millones llegan gracias a nuevo endeudamiento con los bancos.

El texto llegará este jueves al Parlament para iniciar la tramitación, que deberá negociarse con Vox. Las partidas globales destinadas al gasto social aumenta un 5,3 % y entre ellas destacan los 2.368 millones que se destinarán a Sanidad o los casi 1.500 millones que irán a Educación. Los servicios sociales tendrán un presupuesto de 389,6 millones de euros. Casi el 60 % de todo el dinero que tendrá el Govern el año que viene se destinará a gastos sociales.

Una de las singularidades del Presupuesto de este año es el notable aumento del gasto de personal. El dinero destinado a pagar el sueldo de los funcionarios suma 2.351 millones de euros, 240 millones más que el año pasado, lo que supone un aumento global del 11,4 % debido al pago de la carrera profesional y al fin de la congelación salarial a los trabajadores públicos. El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha recordado que Baleares fue la única comunidad donde se congeló el sueldo a los funcionarios, una decisión que han anulado los tribunales. Ahora toca pagar estas partidas que no se abonaron en su momento. «Es prioritario cuidar a quienes nos cuidan y por eso hay que mejorar la situación de nuestros trabajadores públicos», ha dicho.

Este elevado aumento de los gastos de personal obliga al Govern a reestructurar algunas partidas de gasto y la más afectada es la relativa a las inversiones, que cae un 20 %. Se destinarán 272 millones de euros frente a los 344,9 de este año, a pesar de que el proyecto de ley ya incluye partidas mínimas para iniciar el proyecto de construcción del tren a Llucmajor. La mayor parte de la inversiones se financiarán con cargo al factor de insularidad, de 128,7 millones, así como lo que se recaude con la ecotasa. «Nos vamos a presupuestar humo», ha dicho Costa, que ha lamentado que es muy complicado ejecutar las inversiones presupuestadas. «Si se ejecutan los proyectos, la inversión de 2025 será más alta que la de 2024», ha dicho. Ha destacado la enorme inversión en ciclo del agua, con una partida de 160 millones.

Con respecto a este impuesto, los presupuestos no incluyen la subida que anunció Marga Prohens de la ecotasa ya que la previsión de ingresos del año que viene, 148 millones, corresponde al pago de la temporada de 2024. Es decir, la recaudación va con un retraso de un año, de ahí que no se incluyan las previsiones de aumento de la ecotasa. Si hay un notable aumento de la recaudación del canon de saneamiento de aguas del 29 % ya que subirá el gasto para los grandes consumidores, no solo hoteleros, sino también los particulares.