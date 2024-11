La oposición volverá a rechazar la propuesta del Govern ya que consideran que es una ayuda para los especuladores y solo podrán acceder personas con un nivel de ingresos muy elevado, lo que deja fuera a la mayor parte de la población. El conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, deberá responder a una pregunta de Ferran Rosa (Més) sobre cómo garantizará que no haya discriminación en el programa Lloguer Segur. Por su parte, Mercedes Garrido (PSIB) preguntará si cree que entre los objetivos del Govern está en el de convertirse en rentista. También se debatirá una proposición no de ley de Més per Menorca relacionada con este programa de ayudas.