«Es probable que llueva mucho este viernes en Mallorca, pero no tanto como en Valencia», asegura el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Bernat Amengual. Aunque la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha causado estragos en Valencia se acerca este 1 de noviembre a Mallorca, el meteorólogo informa que las precipitaciones no serán tan intensas como en la Comunidad Valenciana.

No obstante, pide precaución a los ciudadanos puesto que toda la Isla estará en alerta naranja este viernes, desde las 10:00 horas; el aviso se mantendrá activo hasta las 8:00 horas del sábado, 2 de noviembre. Durante ese tiempo, pueden caer hasta 50 litros de agua por metro cuadrado en una hora. Además, en el este y nordeste podrán acumularse hasta 120 litros de agua por metro cuadrado en tres o cuatro horas.

31/10 11:36 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:36 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/ezy9gYkBO8 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 31, 2024

Amengual resalta que están muy pendientes de la evolución de la gota fría. «No sabemos a qué velocidad se moverá la DANA; hay que estar muy pendiente, porque sigue activa», advierte. En este sentido, informa que durante los primeros días de la próxima semana «se irá desdibujando».

¿Puede pasar lo mismo que en Valencia?

Aunque estos días no se espera que llueva tanto en Mallorca como en la Comunidad Valencia, no puede descartarse que en otra ocasión suceda, aunque el portavoz adjunto de la Aemet en las Islas matiza que «es difícil». En este sentido, explica que es más probable que las DANAs tengan más intensidad en el este peninsular porque las montañas del interior hacen que la humedad se concentre más allí. No obstante, reconoce que en Mallorca también podrían producirse estos fenómenos tan intensos. Además, detalla que algunas zonas de la Isla se verían más afectadas que otras; en concreto, se trata de levante y la zona de la Serra de Tramuntana.

Además de las lluvias intensas, la construcción de viviendas sobre los torrentes tiene una incidencia muy directa en las inundaciones y la pérdida de vidas humanas. En este sentido, Amengual sostiene que aunque la Comunidad Valenciana ha registrado uno de los episodios más fuertes de precipitaciones de su historia, también ha influido el hecho de que ahora se construye en los torrentes o zonas inundables, lo que provoca auténticas catástrofes cuando las precipitaciones son muy intensas; esto fue lo que sucedió en Sant Llorenç.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares también avisa que, debido al cambio climático, estos episodios extremos cada vez son más frecuentes. Aunque, afortunadamente no hubo fallecidos, el pasado lunes hubo inundaciones muy importantes en la zona de Manacor, especialmente en Porto Cristo.