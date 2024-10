El PSIB ha rechazado los presupuestos del Consell de Mallorca para 2025 acordados este martes por el PP y Vox al considerar que tienen un tinte «racista», pues excluye de las ayudas sociales a los menores extranjeros no acompañados que eventualmente pudieran llegar a la isla procedentes de otras Comunidades Autónomas.

Así se ha expresado la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, quien ha considerado el acuerdo «introduce el racismo como una partida más de los presupuestos» y supone un «atentado contra los derechos humanos y de la infancia». Cladera ha lamentado que el presidente del Consell, Llorenç Galmés (PP), haya aceptado el «racismo y la xenofobia» impuesta por Vox «a cambio de seguir gobernando. Ya pueden ser los mejores presupuestos del mundo, si al final Galmés atenta contra los derechos básicos fundamentales», ha criticado la portavoz socialista.

Además, ha agregado, esta negativa a acoger menores migrantes derivados de servicios de atención de otras autonomías que se encuentren saturadas supone un «golpe» a la solidaridad interterritorial. Según han informado PP y Vox, los presupuestos contemplan un refuerzo de los recursos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que «en ningún caso» irán destinados a la migración.

De hecho, han añadido, no se ha planteado ninguna partida presupuestaria para los menores extranjeros no acompañados procedentes de repartos entre regiones. «Ahora entendemos por qué el IMAS ha convocado un Consejo Rector extraordinario y urgente para el miércoles, porque no podían hacerlo hasta que llegar a un acuerdo con la extrema derecha», ha ironizado Cladera, quien ha advertido que se está «dejando de lado a la infancia desprotegida».