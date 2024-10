El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha confirmado que se destinará dinero procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la lucha contra la oferta de alojamiento ilegal. Así lo ha anunciado al término de la reunión con el director general de Turisme, Josep Aloy, y los diferentes consellers insulares, que podrán hacer uso de esos recursos económicos para combatir uno de los grandes problemas derivados de la actividad turística que padecen todas las islas del archipiélago balear.

El encuentro se ha celebrado a resultas de la reactivación, por primera vez en dos décadas, de la comisión interinsular de coordinación de la ordenación turística. El Govern ha considerado que el momento actual, con las competencias en materia de turismo transferidas a los consells insulares, era el idóneo para retomar la comisión, cuya finalidad es básicamente, recabar las inquietudes y necesidades de las instituciones insulares y hacer un balance de la temporada turística.

Bauzà ha destacado que se haga uso por vez primera de los recursos de la ecotasa a la lucha contra el alquiler ilegal, una «gran lacra» cuya persecución se ha fijado como prioritaria por los consellers. «Hay preocupación en el sector y en la sociedad», ha manifestado Bauzà para señalar que la Comisión del ITS tendrá la opción de aprobar proyectos dirigidos a ese fin en la reunión prevista para dentro de 15 días. De este modo, ha señalado, todavía no se puede precisar el montante económico definitivo para esos proyectos, aunque sí ha indicado que orbitarán en torno al desarrollo de herramientas tecnológicas y que las nuevas líneas de financiación serán diferentes en función de las necesidades de los diferentes consells. «La problemática de Ibiza no es la misma que la de Menorca o Mallorca». Las instituciones insulares han propuesto proyectos que van de los dos a los seis millones de euros.

Asimismo, Bauzà ha confirmado que el problema de la oferta ilegal será uno de los puntos destacados en la agenda de las instituciones baleares en la World Travel Market de Londres, que tendrá lugar la semana que viene. En ese sentido, Govern y consells pondrán está cuestión sobre la mesa en sus reuniones con los diferentes agentes del sector para abordar estrategias conjuntas para la erradicación de esta problemática.