Bartomeu Castell ha leído recientemente su tesis doctoral en la UIB: El devenir histórico del siglo XX a través de las aventuras de Tintín (1929-1983) de Hergé (Georges Remi), un trabajo de cinco años y 461 páginas que ha sido dirigido por Antoni Marimon y que culmina un libro del mismo autor, publicado hace dos años: De los Soviets a los Pícaros, que a su vez tuvo su origen en un trabajo de fin de grado.

Castell explica que «la tesis abarca desde la primera publicación de una historieta de Tintín, en 1929 en el semanario juvenil Le Petit Vingtième, que dependía del diario ultracatólico belga Le Vingtième Siècle, hasta la muerte de Hergé en 1983. Las historietas iban completando una historia general y, cuando se llegaba al final, Hergé publicaba un álbum. En la tesis analizo los 24 álbumes oficiales de Tintín. Los nueve primeros fueron realizados en blanco y negro, aunque posteriormente Hergé los coloreó con excepción del primero, Las aventuras de Tintín en el país de los Soviets, de 1930, pues consideró que estaba poco elaborado».

El doctor señala que «la idea de la tesis es mostrar cómo los acontecimientos históricos y el contexto biográfico de Hergé influyeron en su experiencia y creatividad artística. Al principio, Hergé era un ilustrador de Le Vingtième Siècle, pero lo que él quería era hacer cómics. El director del diario, un sacerdote, Norbert Wallez, fue quien marcó las historias de los dos primeros álbumes: Las aventuras de Tintín en el país de los Soviets y Tintín en el Congo, que era una colonia belga. El primero es una crítica furibunda al comunismo y el segundo, una justificación del colonialismo que también destaca la labor de los misioneros belgas».

Estos dos primeros álbumes fueron un gran éxito en los países francófonos. Con el tercer álbum, Tintín en América, Hergé ya toma sus propias decisiones. En 1938, justo antes de la II Guerra Mundial, en La isla negra ya aparece un espía alemán en el Reino Unido, y en 1939, en El cetro de Ottokar, la anexión de Austria por Alemania se ve reflejada en dos países inventados: Borduria y Syldavia.

En 1940, cuando Alemania invade Bélgica, todo cambia. Castell indica que «los nazis cerraron Le Vingtième Siècle y Hergé encuentra trabajo en Le Soir, que también crea su semanario juvenil: Le Soir Jeunesse. En esta publicación, mientras dura la II Guerra Mundial, Hergé no hace referencias a los acontecimientos históricos de ese momento y se limita a publicar aventuras de Tintín en otras partes del mundo. Los nazis utilizan Le Soir para hacer su propia propaganda en Bélgica y eso le costará a Hergé la acusación de colaboracionista. Al terminar la guerra, Le Soir cierra y Hergé pasa dos años sin publicar. Sin embargo, junto con Raymond Leblanc, uno de los líderes de la resistencia belga contra los nazis y amigo suyo, crea la revista Tintin, que es semanal, está dirigida a un público juvenil y ya no depende de un diario».

A partir de aquí, Hergé vuelve a reflejar la realidad del mundo que le rodea. La carrera espacial, con Objetivo: la Luna y Aterrizaje en la Luna, y la Guerra Fría, en El asunto Tornasol.

El universo Tintín empieza a expandirse y, en 1950, Hergé ya cuenta con un equipo de colaboradores, si bien siempre se reserva la escritura del guión. En 1960 publica Tintín en el Tíbet. Según Castell, «aunque la invasión china se había producido una década antes, considero que ese álbum tiene más que ver con su crisis matrimonial y de creatividad artística, y con la búsqueda de un amigo chino que conoció en Bélgica en los años 30. De hecho, el álbum es un canto a la amistad».

En la tesis, Castell precisa en cada álbum cómo son tratados las siguientes cuestiones: la violencia, la relación con la naturaleza, la relación con otros grupos étnicos, el papel de la mujer, Tintín como un boy scout belga y católico, y el alcoholismo.

En este sentido, el doctor en Historia destaca que «Hergé es un genio en todos los aspectos, sigue la misma evolución que la sociedad europea del siglo XX y sus álbumes son productos de su época. Hay más violencia en los primeros álbumes y más pacifismo después de la guerra. Al principio, Tintín caza animales salvajes y después su mensaje es más proteccionista. La visión colonialista va desapareciendo. Al principio no hay mujeres y después surge la figura más o menos permanente de Bianca Castafiore, que puede ser ridiculizada, pero igual que se ridiculiza al capitán Haddock, cuyo alcoholismo es mostrado al final como un aspecto negativo y se le ponen obstáculos para beber».