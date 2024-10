Puede que pensáramos que las golosinas son un dulce infantil. Sin embargo, las farmacéuticas han comenzado a crear suplementos con este formato. El fenómeno de las vitaminas en caramelos masticables, habituales en las tiendas especializadas en nutrición, ya han alcanzado las estanterías en las grandes superficies y supermercados. Anti-estrés, para dormir, mejorar la inmunidad, fortalecer las uñas o lograr una piel brillante son algunas de las necesidades que prometen cubrir estos productos. Además, hay otros enfocados en subsanar deficiencias en vitaminas y minerales. «En realidad, son un complemento alimenticio como los que ya conocemos, lo único que cambia es el formato», cuenta Almudena Martín, dietista y nutricionista.

«Su objetivo es cubrir unas necesidades nutricionales que, a lo mejor, no se consiguen cuidar con la dieta», explica la experta en nutrición. Aun así, recuerda que no son más que un complemento de alimentación y no deben sustituir los buenos hábitos. A pesar de sus múltiples puntos fuertes, como su gran atractivo, su buen sabor y que pueden parecer un dulce, Martín alerta que tan solo se deben tomar bajo las recomendaciones de un profesional. Asimismo, señala que el hecho de que se puedan comprar sin receta, no significa que su uso deba ser generalizado.

Almudena Martín en su clínica en Palma.

En la otra cara del envase se encuentra su larga lista de ingredientes, la cual incluye azúcar, aditivos y colorantes. Según la nutricionista, este factor puede derivar en malos hábitos alimenticios y riesgo de un consumo excesivo. «La gran mayoría están hechas a base de azúcar, y si no, edulcorantes, que tampoco son buenos para el consumo diario», explica la experta en nutrición. Entre sus componentes, las golosinas de suplementos contienen extras que «no son necesarios y no son saludables». «No dejan de ser gominolas, aunque sean un complemento alimenticio», aclara sobre esta moda a la que se han sumado celebrities como Kourtney Kardashian.

Por su parte, el farmacéutico Óscar Saz explica que es posible que aparezca un problema al asociar la gominola con vitaminas, ya que tomar azúcar de manera puntual no es grave pero una ingesta diaria no es recomendable. «Especialmente, porque el principal ingrediente siempre es azúcar de caña o jarabe de glucosa», remarca. En su opinión, estos 'medicamentos' en formato chuche son más bien una estrategia de marketing. Por su parte, recomienda que las vitaminas se consuman en otros formatos donde solo contengan el principio activo, como pueden ser sobres o pastillas.

Unos gummies para mejorar la calidad del sueño para niños.

Asimismo, Martín indica que el cerebro no distingue entre «una chuchería normal y un complemento alimenticio». Por lo tanto, en el caso de ser una prescripción nutricional tan solo debe tomarse la dosis indicada. En cuanto a las vitaminas liposolubles, como la A, D y E, su toma en exceso puede generar hipervitaminosis, provocando efectos adversos en el organismo. De nuevo, la profesional reitera que su prescripción debe estar pautada tras unos análisis que muestren realmente un déficit de nutrientes.

La dietista explica que una persona sana con una dieta equilibrada, por norma general, no necesita tomar suplementos. Así como, añade que es importante que no se utilicen como sustitutos de una buena alimentación. «Estas gominolas están enfocadas a perfiles determinados como niños, personas que han perdido el apetito o que tengan dificultades para ingerir cápsulas», aclara. «No son para todo el mundo», recuerda con especial hincapié. Además, considera que una alimentación saludable debe de ser la primera opción en caso de necesitar vitaminas.