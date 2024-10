El coordinador general de Més per Mallorca (partido que se integra con el diputado Vicenç Vidal en el grupo de Sumar en el Congreso), Lluís Apesteguia, ha manifestado su apoyo «a las víctimas de las agresiones sexuales de Íñigo Errejón», que ha dimitido este jueves como portavoz de Sumar en el Congreso y de todos sus cargos políticos.

«Acompañamiento y apoyo, compañeras; condena y autorrevisión, compañeros; y basta de permitir y tapar casos así, partidos, asociaciones, sindicatos...», ha escrito Apesteguia en la red social X. El líder de Més per Mallorca ha manifestado su apoyo expreso a las víctimas de las agresiones sexuales de Errejón que se han hecho públicas este jueves y «también a las que lo hicieron en el pasado y no fueron escuchadas y a las que no han salido».

«Qué difícil es denunciar también en una izquierda donde también impera el pacto de silencio y la cultura de la violación. No somos inmunes al machismo y a sus violencias y, cada víctima que alza la voz es una grieta en el muro de las estructuras de poder y del patriarcado», ha condenado Apesteguia en su perfil de X.

Por su parte, Vicenç Vidal ha expresado su «estupor» por el anuncio de abandono de Íñigo Errejón y por las acusaciones de violencia machista que habrían contribuido a esa decisión. Un portavoz del partido ha explicado a EFE que están pendientes de las decisiones que adopte Sumar y se solidarizan con las víctimas de los presuntos comportamientos abusivos de Errejón.