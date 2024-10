Gamarra señala a Armengol en su visita a Palma: «Forma parte de la trama del ‘caso Koldo’»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señaló este jueves a Francina Armengol, a quien consideró una «miembro de la trama» del ‘caso Koldo’ tras conocerse el informe de la Guardia Civil en el que aparecen comunicaciones entre la expresidenta balear y el asesor de José Luis Ábalos. «Ya nadie cuestiona que Armengol formaba parte de la trama», señaló ayer la número dos del PP nacional en un acto del partido en Palma.

Gamarra afirmó que el Gobierno está «asediado» por la corrupción, «que llega a 11 ministerios y a la presidenta del Congreso». Insistió en que las últimas informaciones del caso «acreditan» que la conexión de Koldo en las Islas era la propia Armengol. La líder del PP también destacó que la presidenta del Congreso «mintió» en las distintas comisiones de investigación en las que compareció y en las que trató de desvincularse de las contrataciones realizadas con las empresas investigadas.

«Hoy sabemos de la cercana relación con Koldo y que ella era el nexo de la rama balear que ha hecho que cinco millones de todos los ciudadanos hayan acabado en la trama», dijo. Gamarra insistió en señalar a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso como el contacto de las empresas de Balears. «De no ser por ella, la trama balear no habría existido en este caso de corrupción». Gamarra afirmó que estas informaciones la invalidad para continuar al frente del Congreso. «Queda reflejado en esos informes que no puede ser la tercera autoridad del Estado», añadió.

La secretaria general no aclaró si el PP también pedirá a la Fiscalía que actúe contra la presidenta del Congreso por haber «mentido» en sus comparecencias. El PP balear sí ha anunciado que quiere el Parlament actúe contra la exconsellera de Salut, Patricia Gómez, por negar en la comisión que había mantenido contactos con Koldo.

Marga Prohens también se refirió a este caso y aseguró que su Ejecutivo presenta propuestas para los ciudadanos que contrastan con un Gobierno que no actúa «acorralado por la corrupción».