El Parlament balear, con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de Vox, ha rechazado este martes, en sesión plenaria, el actual Sistema de Financiación Autonómica, dado que «siendo de las comunidades que más aporta por habitante al sistema, acaba disponiendo de menos recursos por habitante que muchas de las que aportan menos» y, tras constatar que este sistema lleva 10 años caducado, «lo que demuestra», según la mayoría de la Cámara, «la extrema dificultad de reformarlo de forma multilateral atendiendo al choque de intereses de las distintas comunidades autónomas».

Así se ha desprendido de la votación de una moción, de Més per Menorca, en la que el Parlament, pese a los votos en contra de Vox, y la abstención de PP, el diputado por Sa Unió Llorenç Córdoba y los diputados no adscritos Agustín Buades y Xisco Cardona, insta al Govern a pedir al Estado la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que, en caso de que la solicitud de condonación de deuda no sea atendida, pida al Estado reducir al cero por ciento del tipo de interés de la deuda con el FLA, lo que ha sido aprobado con el apoyo mayoritario de la Cámara, a excepción de Vox.

Además, la mayoría de diputados del Parlament ha aprobado instar al Govern a defender que en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica se garantice el principio de ordinalidad; así como que se prevea el ingreso directo e inmediato a las comunidades autónomas de la parte que les corresponda de los tributos cedidos sujetos a liquidación (IVA, IRPF e impuestos especiales), sin perjuicio de la liquidación definitiva posterior, superando así el sistema de 'bestretes' y liquidación definitiva a dos años.

También, ha constatado que la rebaja de la recaudación en Baleares de los tributos cedidos tradicionales, como el de sucesiones y donaciones o el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, «crea, a corto plazo, un decalaje entre los ingresos reales de la comunidad y su capacidad fiscal», por lo que Baleares ha tiene que añadir recursos provenientes otras fuentes para hacer las aportaciones previstas al Sistema de Financiación Autonómica, «a pesar de que a medio plazo y largo plazo, esta situación se puede corregir»

. A favor de este punto, que incorpora una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, han votado la mayoría, mientras los diputados de Vox han votado en contra y los del PSIB-PSOE se han abstenido. Finalmente, el Parlament ha instado al Govern a negociar con el Estado la revisión al alza del factor de insularidad previsto en el Règim Especial de Baleares (REB), por un lado; a negociar con el resto de partidos, agentes económicos y sociales y sociedad civil de Baleares una propuesta de reforma del sistema de financiación que dé respuesta a las necesidades financieras de las Islas, por otro, después de una enmienda con el PP transaccionada; y a comunicar a la Cámara y a debatir en la forma prevista en el Reglamento su propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica negociada con el resto de los partidos, agentes económicos y sociales y la sociedad civil de Baleares, tras otra enmienda transaccionada con el PP.

El encargado de defender la moción de Més per Menorca en el Parlament ha sido su portavoz en la Cámara, Josep Castells, quien ha reivindicado la importancia de debatir sobre financiación autonómica y de acordar «una propuesta madura, independiente, adulta como comunidad autónoma de Baleares, en vez de solo hablar de los intereses económicos de otras, Como Cataluña». Además, ha defendido que el ánimo de su moción es «ser constructiva y llegar a consensos».

La diputada de Vox Patricia de las Heras se ha mostrado contraria a este debate, que ha calificado de «discusión artificial entre quienes están de acuerdo en lo principal, profundizar en el sistema autonómico, en la desigualdad, en la división y en el despilfarro del chantaje separatista»; así como «de debate estéril que solo responde a interés partidista y personales no a la voluntad de que todas las comunidades puedan acceder a una financiación justa con perspectiva de unidad y de avanzar juntos como nación». Pues, según Vox, «solo con una visión nacional de servicios públicos e impuestos se podrá garantizar que los servicios llegan a todos los españoles».

La diputada del PP Lourdes Cardona ha comentado por su parte que tanto su partido como el Govern balear «seguirán defendiendo el principio de ordinalidad y más autonomía fiscal dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la tan esperada conferencia de presidente que parece que al presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, no le interesa demasiado».

El diputado del PSIB-PSOE Llorenç Pou ha valorado la moción de Més porque, en su opinión, les ha permitido «la oportunidad de tener claro el Govern no tiene una propuesta clara del modelo de financiación» y, también las enmiendas de los 'populares', con las que, ha considerado, «intentan evitar el debate». Pou además ha justificado su abstención en el punto relativo a recaudación de tributos cedidos tradicionales por «una cuestión técnica». Finalmente, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha expresado su apoyo «íntegro» y el de su grupo a toda la moción de Més per Menorca porque ambas formaciones «comparten ideológicamente el posicionamiento en cuanto a financiación y porque está redactada con una concreción y rigurosidad digna de elogio».