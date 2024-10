El diputado no adscrito en el Parlament balear, Xisco Cardona, ha avanzado este lunes que, de igual manera que apoyará al Govern, para aprobar los presupuestos de la CAIB, también le apoyará en el techo de gasto, aprobado el pasado viernes en Consell de Govern. Cardona se ha pronunciado así, en una rueda de prensa, en la que ha querido dejar claro que él no ha negociado «absolutamente nada» ni la presidenta del Govern, Marga Prohens, le ha llamado «para negociar absolutamente nada», si no que ha sido él «de motu propio» quien dijo que «apoyaría el techo de gasto y los presupuestos de la CAIB 2025».

El diputado no adscrito ha defendido su postura argumentando que le parecía «de sentido común, de tener altura de miras y sentido de estado», si se le permite decirlo así, ha continuado, «dar estabilidad a esta comunidad, que pueda haber presupuestos, que la economía pueda funcionar y que se pueda regular todo como se ha de hacer, sin tener que estar pendiente de absolutamente nada».

Por otro lado, el diputado no adscrito ha exigido al PSIB y a la que fuera presidenta del Govern balear las dos últimas legislaturas y, actualmente, presidenta del Congreso y secretaria general del partido en las Islas, Francina Armengol, que den explicaciones por la presunta trama de corrupción, conocida como el 'caso Koldo', porque «los informes de la UCO cada vez son más alarmantes». Además, Cardona ha acusado tanto a Unidas Podemos como a MÉS per Mallorca, dado que formaban parte del anterior Govern, que presidía Francina Armengol, de ser «de alguna manera, corresponsables». «No se pueden expulsar las moscas diciendo ahora que ellos no sabían nada, que esto iba por otro camino...», ha opinado el diputado.

«Oiga, que si el señor Juan Pedro Yllanes, exvicepresidente del Govern, no sabía absolutamente nada de como se contrataban las mascarillas, si Unidas Podemos y MÉS per Mallorca no sabían absolutamente nada, es que el Govern que formaban no era un gobierno, era una junta de vete a saber qué. Se supone que en un Govern, que gobierna, todos los consellers tienen que estar enterados de lo que hace el Ejecutivo, sino no es un gobierno, sino un analgama de grupos políticos que no saben muy bien que hacen», ha continuado. «Así nos ha ido los últimos años», ha subrayado Cardona, considerando que ha habido «responsabilidades, como mínimo políticas, de Francina Armengol y del PSOE, y también compartidas de Unidas Podemos y MÉS, que estaban en el Govern».

Finalmente, el diputado no adscrito ha recordado que este martes, en el pleno, preguntará a la consellera de Salut del Govern, Manuela García, por el «grave» problema del agua en Mahón (Menorca). En concreto, le preguntará «por qué el ayuntamiento hace meses que sabe que hay una cantidad de nitratos superior a la permitida legalmente y a la recomendada, o establecida, por la OMS como agua potable, y se está ofreciendo esta agua como potable».

«Mujeres embarazadas, enfermos renales, gente mayor que vive en los geriátricos o que vive en su casa, niños pequeños que van a comedor escolar, toda esta gente está consumiendo agua con una cantidad superior a 50 miligramos de nitratos por litro», ha denunciado, recordando que «los nitratos son porquería, son, y perdón por la expresión, mierda». «Es un escándalo», ha considerado, y por ello ha pedido también las explicaciones del alcalde de Maó, el socialista Héctor Pons, a pesar de que, en su opinión, «éstas ya están prácticamente dadas porque la teniente de alcalde responsable de esta área, Dolores Antonio, ya ha dimitido porque no hay respuestas para ofrecer a la gente», ha concluido el diputado no adscrito en el Parlament.