«Menos es más»

Carlos, ¿cómo empezaste esta gran aventura?

Pues empecé en el año 1992 por casualidad. Yo nunca supe que quería ser peluquero.

¿Entonces qué te inspiró a iniciarte en este mundo?

Yo sólo sabía que quería hacer algo con las manos y estar con la gente. Después casualidades de la vida que te van llevando a esta profesión... Yo no quería ser peluquero.

¿Y qué querías ser?

Pues no lo tenía claro. Me gustan muchas cosas: la música, el arte, la cocina... Iba más para cocinero que para peluquero.

Es verdad. Me han dicho que cocinas muy bien...

Cocino. Bien o mal lo dejo a otras personas para que lo juzguen, pero la verdad es que mu gusta mucho la cocina.

Está claro que eres creativo. Incluso has llevado tus peinados a Cibeles...

He hecho muchas pasarelas, he trabajado para el grupo L'Oréal casi 10 años habiendo desfiles, presentaciones, shootings... Y ahora, pues, aquí en el salón.

Y en este salón tan chulo, que sin duda invitamos a todo el mundo a visitar... ¿Dónde estamos exactamente?

Estamos en "Geranis de tota la vida", al lado del Mercat de l'Olivar. Hace dos años que adquirimos este local, lo reformamos totalmente y estaremos aquí hasta el final.

Me gustaba mucho el otro, pero he de decir que este es otro nivel...

El otro (en la Costa de la Pols) era muy bonito, pero al ser una casa tan antigua tenía muchos inconvenientes, humedades... Fue una etapa muy chula de 14 años, pero necesitábamos un cambio y aquí estos encantados.

Es verdad que "els Geranis" es un espacio que todo el mundo conoce...

Así es. Además el local tiene mucha luz, es precioso y la verdad es que todo el equipo y yo estamos muy a gusto.

Otro tema muy interesante es que tú has creado tu propia línea 'Mediterranean Look'.

Así es.

¿Por qué la creaste? Es decir, pensaste "llevo años usando productos de alta gama y no acabo de encontrar lo que busco", "no se ha creado todavía lo que necesito...". ¿Cómo surgió "Mediterranean Look"?

Pues "Mediterranean Look", como tú muy bien dices, es el look del Mediterráneo. La misma palabra abarca todo su espectro: un look fresco, desenfadado, suave, orgánico... Y yo después de trabajar con diferentes firmas que tenían muchísimos productos que se necesitaban para estar guapos, yo quise darle la vuelta: "Menos es más". Productos multifuncionales que sirvan para toda la familia, inspirados en el estilo de vida Mediterráneo y fabricado en Mallorca.

Eso está muy bien. Fabricados aquí. ¿Los ingredientes son 100% naturales?

De origen natural. Utilizar ingredientes 100% naturales en toda la cadena del proceso es complicado, pero sí son ingredientes de origen natural creados y fabricados aquí, en Mallorca

En la isla más bonita del mundo.

Así es

¿Y ahora cuál es el siguiente paso, Carlos?

Pues estamos creando otros productos , poco a poco, porque partimos de cero con fórmulas propias, todo I+D. Vos fabricando en función de las necesidades. Nuestros productos tienen que ser, como te he dicho multifuncionales, para piel y cabello. Y ahí tenemos nuevas cosillas "en la cocina".

Me ha gustado lo "de la cocina". Debo decir "i no Ho dic per quedar bé" que el sérum que tenéis es impresionante...

Es el bebé de "Mediterranean Look". Llevamos 6 años con él y la gente repite e incluso tenemos pedidos de otros países. Puedo decir que el 80% de la gente que prueba este sérum repite.

Está claro que no hay que irse muy lejos para probar productos que realmente funcionan. "Pocs i bons", ¿no?

Sí. Poco, bueno, de calidad, que funcione y "nostro", hecho aquí.

¡Muchas gracias querido Carlos y a seguir así!

Gracias a ti, Amanda.

Damos fe. No tenemos que irnos muy lejos para disfrutar de los mejores servicios y productos.

Entrevista en vídeo en: https://youtu.be/2vpN-AKPMNA?feature=shared