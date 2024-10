La Conselleria d’Educació pretende cubrir la falta de profesores en la enseñanza concertada de Baleares, sobre todo en las especialidades de lengua catalana, matemáticas e informática, recurriendo a educadores de la pública. El Consell de Govern prevé aprobar que los funcionarios puedan trabajar en ambos sectores siempre que no tengan una jornada completa en la enseñanza pública. El objetivo es que impartan clase de las materias que en la concertada se han considerado de difícil o muy difícil cobertura.

Con la misma finalidad, las horas extras anuales pasarán de las 80 a las 150 y los docentes solo podrán hacer estas horas de más en el centro en el que estén adscritos. Educació presentó el jueves estas medidas ante los sindicatos como una opción más para los docentes de la pública, pero el STEI considera que solo busca cubrir las carencias de la concertada con personal de la pública. «El Govern pretende sacar las castañas del fuego a empresas privadas con las que ha concertado un servicio que resulta que no pueden prestar», criticó ayer el sindicato mayoritario de la pública, que votó en contra de esta iniciativa. Solo ANPE y CCOO se abstuvieron. «Esta doble actividad paliaría, en cierta medida, cubrir el incremento de plazas que la Administración ha concertado este año».

El STEI denunció, además, que la decisión de la Conselleria incumple con lo que les habían dicho. «La medida sólo es unidireccional por parte del personal de pública hacia la concertada y en la Mesa se aseguró que era bidireccional, una muestra más de la apuesta de la Conselleria por favorecer el negocio privado de la enseñanza a expensas del profesorado de enseñanza pública», afirmaron desde el sindicato. Así quedaba establecido según anunció el portavoz del Govern, Antoni Costa, tras el Consell de Govern, pero desde la Conselleria precisaron que este punto finalmente no se aprobó por falta de tiempo. No se retiró la nota y Costa la leyó ante la prensa aunque en realidad todavía no se haya aprobado. La intención es que cumpla con lo dicho a los sindicatos.

Riesgos laborales

El sindicato UOB informó este viernes de que el jefe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals para docentes informó que, de los dos médicos de los que disponían el curso pasado, han perdido uno y que él mismo se jubilará próximamente. UOB que se pregunta si la Conselleria buscará una solución o prevé privatizar el servicio que considera pionero en el Estado. Desde Educació aseguran que no se perderán efectivos y que mantendrán el servicio.