El Partido Popular modificó este martes la redacción de su propuesta de resolución sobre la ecotasa para que saliera adelante. Prosperó con el apoyo de Més per Mallorca que había indicado que no la votaría en el caso de que el texto incluyera su propósito de rebajarla en verano.

El PP aceptó darle la vuelta a la redacción y no incluir ninguna referencia a esta rebaja pero, tampoco, a que se incrementaría en los meses de temporada alta. El resto de grupos, incluso Vox, votó en contra.

La diputada del PP Margalida Pocoví –que fue quien explicó qué iniciativas de los grupos se aprobarían y cuáles no– afirmó que se aceptaba el planteamiento de Més per Mallorca «en aras del consenso» y para que este grupo «se sintiera más cómodo votando», aunque recordó que eso no suponía renunciar al planteamiento que hizo la presidenta Prohens en del debate de política general.

La propuesta sí mantiene la idea de aplicar una deducción para que las personas residentes puedan recuperar el dinero pagado por el impuesto turístico. La decisión sobre el nuevo formato de la ecotasa se reflejará en un decreto ley de medidas urgentes en contra de la saturación turística que se pactará previamente en la mesa de sostenibilidad.

La patronal hotelera rechazó la semana pasada la propuesta de incrementar el impuesto de turismo sostenible así como las medidas relacionadas con el alquiler turístico en plurifamiliares.

El PP aceptó 14 de las 18 propuestas de resolución presentadas por Més per Mallorca y Pocoví afirmó que se había ganado el papel de «líder de la oposición» por el modo en que planteaba iniciativas y hacía autocrítica.

Este diario constató la incomodidad del PSIB con Més aunque no la expresó en público más allá de un comentario que Iago Negueruela ya empleó hace unos días: «Nosotros no entramos en la estrategia de geometría variable de apoyos». Para el PP, y ayer lo volvió a señalar Prohens en otro punto del orden del día, el PSIB es el partido del no a todo. Según la presidenta balear, el impuesto turístico que aprobó el PSIB era «una ecofarsa». Después del debate y la votación, Apesteguia dijo a este diario que su grupo no había cambiado y que no apoyará el decreto ley de medidas si incluye la rebaja de la ecotasa en invierno.

El PP también votó algunas de las 46 propuestas de resolución del PSIB, concretamente 15. Los ‘populares’ dieron apoyo a 17 de las iniciativas de Vox, entre otras que haya medidas contra las ocupación ilegal de casas. Se aprobó también una de Unidas Podemos y 4 de las 9 de Més per Menorca. Para el PP, esto es un ejemplo de su búsqueda de acuerdos.