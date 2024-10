Prohens: «Este Govern hará todo lo contrario a lo que hizo el anterior en ocho años»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament que defiende «el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), no la ecofarsa» y que, por tanto, este Ejecutivo autonómico lo que hará será «todo lo contrario a lo que hizo el anterior durante los últimos ocho años».

Prohens ha respondido así a una pregunta del portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, sobre masificación turística, en la que le ha dado la bienvenida al ITS a pesar de que «solo llega 23 años tarde», en una muestra más, en su opinión, de que el PP «siempre llega tarde a lo que la sociedad avanza» y, en la que le ha pedido «medidas valientes para acabar con la masificación turística», como reducir plazas turísticas en los plurifamiliares e ir hacia un modelo de decrecimiento turístico, ha planteado.

La presidenta del Govern balear ha reiterado a este respecto que ella defiende «el ITS no la ecofarsa», porque, como ha explicado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, «ahora este un impuesto finalista y transparente», en el que el Govern «dice al ciudadano en que invierte su dinero», a diferencia de como ocurría, ha precisado, «con usted, que se dedicaba a ir de concierto». Prohens ha lamentado asimismo que el portavoz del grupo parlamentario socialista le vuelva a pedir que le dé las gracias por la gestión del anterior Govern. «¿Gracias por qué?», se ha preguntado la dirigente autonómica, «¿por 115.000 plazas turísticas más, por una oferta ilegal desbocada, por un precio de la vivienda como nunca?. Y, además», le ha recriminado, «quiere que sigamos sin hacer nada. Pues», le ha recordado la presidenta del Govern, «a mi me han votado para cambiar las cosas».

Para terminar, Prohens le ha espetado al portavoz parlamentario del PSIB-PSOE que «hay una cosa que la diferencia» a ella de él y es que, mientras Negueruela «imponía», esta presidenta lo que hace es «proponer medidas a la Mesa para el pacto por la Sostenibilidad», ha concluido, reseñando que este Govern «hará todo lo contrario a todo lo que hizo el anterior Govern en los últimos ocho años».