La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, ha acusado este martes a la presidenta, Marga Prohens, de que su Govern «adelanta a la izquierda por la izquierda» con «medidas antiturismo» que el anterior ejecutivo progresista no se atrevió a aplicar. En el turno de control al Govern en el pleno del Parlament, De las Heras ha preguntado al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà por esas medidas y ha acusado al Govern del PP de haber copiado «el discurso de la izquierda sobre masificación turística» y de haber puesto en marcha medidas que «siguen los dogmas de la Agenda 2030».

De las Heras ha citado la columna de opinión, publicada en Ultima Hora, titulada 'Marga la Roja', algo sobre lo que considera que el Govern del PP debe reflexionar. Ha afirmado que Prohens «ha plagiado el programa de Armengol en su grueso más progresista». «La presidenta anuncia medidas antiturismo aplaudidas y reclamadas por la izquierda que ni tan solo ellos se atrevieron a adoptar; adelantan a la izquierda por al izquierda», ha criticado la portavoz ultraderechista.

De las Heras ha incidido en que, como ha dicho el socialista Llorenç Pou en en el pleno, el PP no tiene la mayoría social para adoptar medidas valientes en materia de turismo y ha añadido: «Claro que no, porque sus votantes no votaron esto, este era el programa de la izquierda por el que salieron derrotados».