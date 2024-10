La tasa de absentismo en Baleares para el segundo trimestre de 2024 ha bajado hasta el 5,17%, la más baja del país, pero ha subido la siniestralidad laboral con una incidencia de 316 accidentados por cada 100.000 trabajadores, la región con la tasa más alta, según el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group. Así se desprende del informe trimestral sobre el absentismo, la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales publicado este lunes, que detalla que el archipiélago balear sigue contando con la menor tasa de absentismo, tras experimentar una caída de 1,73 puntos porcentuales desde el trimestre anterior.

En cuanto a la comparación interanual, la caída es de una décima. En relación con el absentismo por incapacidad temporal, en Baleares es del 4%, retrocediendo así 1,3 puntos respecto al trimestre anterior y una décima en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por sectores, la tasa de absentismo para la industria es del 5,1%, del 5,3% para los servicios y del 4,5% para la construcción. En servicios e industria la tasa balear es también la más baja del país. En relación con las cifras de siniestralidad laboral en el segundo trimestre de este año, la comunidad autónoma más afectada es Baleares con una incidencia de 316 incidentes, con un aumento del 27% intertrimestral y del 22% interanual. Poniendo el foco en la incidencia de accidentes 'in itinere', la región más afectada es de nuevo el archipiélago balear con 56 (+56% intertrimestral y +19% interanual).

La tasa de absentismo en España para el segundo trimestre de 2024 ha crecido un 6,9% en la comparativa interanual, pero ha bajado la siniestralidad laboral un 1% respecto a 2023. Asimismo, la tasa de absentismo ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2024, pero ha aumentado 0,2 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. El absentismo por incapacidad temporal (el más importante) en el segundo trimestre de 2024 ha sido del 5,5%, una subida de 0,1 puntos porcentuales intertrimestrales y 0,3 puntos interanuales. Considerando que en el segundo trimestre de 2024 la jornada pactada fue de 454 horas por trabajador y hubo 30 horas de absentismo por persona, el estudio ha concluido que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1,2 millones de asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo (-1,3% intertrimestral y +8,8% interanual).

Por otro lado, respecto a las cifras de la incidencia de accidentes, el análisis en el segundo trimestre de 2024 indica que la incidencia se sitúa en 216 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo (+8% intertrimestral y -1% interanual) y en 35 'in itinere' (+9% intertrimestral y +3% interanual). Al observar el número de accidentes, éstos han aumentado en jornada de trabajo hasta los 138.694 en jornada de trabajo (+10% intertrimestral y +1% interanual), así como 'in itinere', donde llegan a 22.295 (+11% intertrimestral y +5% interanual). En cuanto a la gravedad de los accidentes, se observa que el 99,2% son de carácter leve en jornada de trabajo (137.624 accidentes), mientras que 'in itinere' alcanzan el 98,7% (20.008 accidentes).

Los accidentes mortales en jornada de trabajo representan el 0,1% y suponen 158 accidentes (+12% intertrimestral y +22% interanual). La incidencia de accidentes más alta en jornada de trabajo es para los más jóvenes (16-19 años), tanto en el caso de los varones, con 405 (-6% interanual), como en el de las mujeres, con 174 (+6% interanual). El mayor número de accidentes sucede entre los 45 y 49 años para los hombres, con 14.864 siniestros (-1% interanual), y para las mujeres, con 5.851 (-9% interanual) en jornada de trabajo. La incidencia más alta 'in itinere' es de nuevo para los varones de 16 a 19 años, con 59 siniestros (+3% interanual), y las mujeres de entre 20 y 24 años, con 61 (+6% interanual), mientras que el mayor número de accidentes suceden entre los 45-49 años para los varones (1.310) y las mujeres (1.459).

La tasa de absentismo más alta es para 'Transporte marítimo y por vías navegables', con un 13,3%. Le siguen 'Actividades de juegos de azar y apuestas' (12,9%) y 'Actividades sanitarias' ( 12,3%). Por el contrario, 'Edición' es la que cuenta con la menor tasa de absentismo con un 3,7%, así como 'Actividades inmobiliarias', también con un 3,7%, y 'Actividades relacionadas con el empleo', con un 3,9%. Por su parte, el sector más afectado por incidencia de accidentes es 'Construcción', con 500 (+10% intertrimestral y -3% interanual), seguido de Industria, con 382 (+7% intertrimestral y +1% interanual), y del sector Agrario, con 236 (+4% intertrimestral y +4% interanual); mientras que los niveles más bajos se encuentran en el sector Servicios, con 166 (+9% intertrimestral y -1% interanual).