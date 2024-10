Baleares tiene problemas de suministro de mantequilla y podría tenerlos de café. Así lo ha confirmado a Ultima Hora el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, aunque ha insistido en la necesidad de no generar alarma, ya que están haciendo todo lo posible para dar respuesta a la demanda. Sin embargo, ha reconocido que, si no se produce un cambio, podría haber dificultades serias a finales de año. Además, ha destacado que esto tiene una repercusión directa en el precio.

En el caso concreto de la mantequilla, Servera ha precisado que ya ha se ha encarecido un 20 %. De momento, los clientes no han notado la carencia de este de este producto, gracias al stock que tienen los distribuidores; al tiempo que la demanda ha caído un 90 % con el fin de la temporada turística. Sin embargo, Servera ha advertido que si de aquí a finales de año no reciben más mercancías no podrán servir con normalidad a sus clientes.

Servera ha explicado que estos problemas de suministro están motivados por la importante disminución que se ha producido en la producción de leche. «En Europa se han sacrificado muchas vacas, por lo que la producción de leche ha sufrido una merma significativa. Además, en Estados Unidos está la gripe aviar, por lo que se está exportando leche en polvo europea», ha precisado.

Problemas con el café

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ha avanzado que con el café sucederá algo parecido si los productores no aumentan la distribución de café. En este sentido, ha comentado que la producción se ha reducido debido a las sequías y ya están teniendo problemas para conseguir este producto.

De momento, los distribuidores de Baleares tienen café almacenado para las próximas cuatro o cinco semanas, pero si no comienzan a recibir más mercancías tendrán problemas para dar respuesta a la demanda de sus clientes. Servera también ha augurado que se producirá un encarecimiento importante de este producto, tan habitual en el consumo de los isleños. «Estamos hablando de una subida de precio importante, de unos dos dígitos», ha anticipado.

En el resto de productos no se han detectado problemas de suministro. No obstante, el presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares ha argumentado que desde la pandemia de la COVID-19 las cadenas de suministro no han recuperado su ritmo habitual, lo que está dando lugar a una mayor complejidad para dar respuesta a la demanda.

Preguntado por el volumen de ventas en esta temporada turística en el Archipiélago balear, Servera ha respondido que ha sido muy similar a la de 2023. En este sentido, ha puntualizado que sí se ha producido un descenso de ventas en las restauración, debido a la caída de clientes que ha sufrido este sector, pero se ha visto compensado con el resto de sectores puesto que el número de turistas ha sido similar o, incluso, superior.