Un millar de personas ha tomado en la tarde de este domingo las calles de Palma -unos 600 según la Policía Nacional- para denunciar los ataques de Israel a Palestina y el Líbano y para mostrar la solidaridad de Baleares con los miles de muertos, muchos de ellos niños, que han provocado la respuesta de Israel a los atentados de Hamás, hace un año. La manifestación transcurrió sin incidentes por las calles principales de Palma, desde la plaza de España hasta el Born, con un recorrido por la calle Sant Miquel, Rambla y Unió.

Los asistentes han coreado consignas contra el estado de Israel, al que han acusado de perpetrar un auténtico genocidio contra el pueblo palestino. En la manifestación han participado palestinos residentes en las islas y ciudadanos de países limítrofes que dan apoyo al Estado de Israel. Muchos de ellos portaban el típico pañuelo palestino y algunos portaban imágenes con las masacres cometidas por Israel en las que se veían niños muertos y heridos por las bombas. En una de las pancartas se acusaba a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de ser «defensora» del genocidio. En su reciente discurso en el debate sobre política general, Prohens citó a Golda Meir, primera ministra de Israel entre 1969 y 1974 y la primera mujer en alcanzar este puesto. Fue conocida como la Dama de Hierro por su postura dura frente a Palestina.

Dos agentes de la Policía Nacional, vigilando la comitiva. Foto: Tomás Montes

«No es una guerra, es un genocidio» y «Dónde están, no se ven las sanciones a Israel» han sido algunos de los lemas coreados durante la protesta. Diversas entidades se han sumado a la protesta, como CGT, Mallorca per Palestina, Ciutadans per Palestina o Mallorca per la Pau. En la marcha han particido miembros de Podemos, como la concejala de Palma Lucía Muñoz, o de Més, como la también concejala Neus Truyol, pero no se han visto banderas de los partidos políticos, sino de Palestina.

En el momento de iniciarse la protesta, uno de los organizadores ha denunciado los años de ocupación ilegal de Palestina «y de genocidio» por parte de Israel y ha valorado el apoyo y la solidaridad de Mallorca con muestras como las de hoy. «Hemos salido a la calle para que se escuche bien alto que aquí no queremos colaborar con el sionismo», ha dicho. Ha añadido que los ciudadanos de las Islas no se quedaran quietos ante los ataques que está realizando Israel liderada por Netanyahu.

La protesta llega un día antes de que se celebre el primer aniversario de los ataques de Hamás a Israel, en el que 3.000 personas fueron asesinadas o secuestradas y muchos de ellos siguen en manos de la guerrilla armada. La respuesta de Israel durante este año ha sido dura y ha llegado a invadir el sur del Líbano para intentar acabar con Hizbullá.