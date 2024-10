Francisco Segura Cortés (Palma,1940), que durante más de 40 años fue el peluquero personal de la reina Sofía, ha fallecido este sábado en Palma a los 84 años de edad. Discreto, trabajador y hombre de familia, Francisco era considerado uno de los mejores estilistas de la Isla. Abrió las puertas de su primer salón en 1960 y no tardó en convertirse en uno de los centros de referencia. Su éxito, propiciado por estar siempre a la vanguardia de las tendencias, se tradujo en una importante expansión y la apertura de seis peluquerías más, todas ellas en Ciutat.

Su relación con la Casa Real, en el especial con la reina emérita, empezó a forjarse en los años 80, cuando una amiga personal de Sofía recomendó sus servicios. No obstante, la primera vez que fue reclamado en Marivent fue para peinar a la reina Federica, madre de Sofía. El buen hacer de Francisco Segura no tardó en ser reconocido en Palacio. «En una ocasión la reina Sofía me preguntó si iría a Madrid si precisara de mis servicios. Por supuesto, le dije, iré a donde usted me diga. Tras esta conversación acudí siempre que me llamó, ya fuera a Madrid, ya fuera a cualquier lugar del mundo donde ella viajara en visita oficial, como reina de España», relataba Francisco en una entrevista concedida a este diario y firmada por Pedro Prieto.

Felizmente casado con Catalina Mora Blanch y padre de tres hijos, Alberto, Javier y Susana, Francisco Segura fue siempre un tipo familiar. En su círculo más íntimo lo recuerdan como una persona «generosa y espléndida. También algo impulsivo, pero con muy buen corazón... La verdad es que era querido por mucha gente», recuerda su hijo Alberto.

En sus redes sociales, Francisco Peluqueros también ha recordado la figura de su fundador. «Inculcó valores que hoy nos guían a quienes tuvimos la fortuna de aprender de él, y su figura no solo brilló en su negocio, sino también en el panorama nacional. Fue peluquero de confianza de la reina Sofía, acompañándola en incontables viajes oficiales, donde su profesionalismo, dedicación y discreción siempre estuvieron presentes».

«Su esencia y espíritu seguirán presentes en Francisco Peluqueros, el negocio que construyó y al que dedicó su vida entera. El cariño y respeto de su equipo y colaboradores son testimonio de lo que fue: un gran líder y excepcional persona. Su recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones», añade el escrito.