Bienestar social y más turismo dejan de ir de la mano para un 63 % de residentes

El turismo hace años que dejó de ser sinónimo de mayor calidad de vida, como evidencian estadísticas estatales y europeas en las que Baleares se ha despeñado en el ránquing regional de bienestar social pese a recibir más turistas cada año. Así lo perciben también los residentes de Mallorca, puesto que un 63 % considera que incrementar el sector no mejoraría su nivel de vida, según el estudio Turisme o no turisme? La visió del resident. Solo un 11 % cree lo contrario, mientras que un 23,6 % no tienen una opinión formada.

«El modelo turístico tradicional está agotado, es un mensaje clarísimo», asegura sobre los resultados Joan Enric Capellà, autor del análisis que incluye la opinión de 900 encuestados que viven repartidos en 45 de los 53 municipios de la Isla. «La gente tiene claro que el turismo seguirá siendo el motor económico de Balears, pero piden una transformación para que no repercuta negativamente a los propios residentes», comenta el investigador, que es geógrafo y fundador de la consultora Caray. «Mallorca lleva demasiado tiempo poniendo todos los huevos en el mismo cesto, y ha llegado la hora de construir otro cesto, que no será tan grande como el del turismo, pero que estará allí», afirma, y reivindica que se debería seguir la estela de Holanda. «Es una de las potencias europeas en el sector agroalimentario, y deberíamos apostar por ese sector como un complemento», considera, ya que es un ámbito con amplio potencial a través de la inversión en tecnología. «No hay que esperar a que el Govern guíe cómo hacer este cambio económico porque cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, podemos hacer cambios para cambiar el modelo», defiende Capellà. «Siempre es más fácil dar la culpa a la Administración porque es impersonal», apunta el también socio fundador de Homo Turisticus, una plataforma de debate que apuesta por un turismo más equilibrado. Punto de vista Conocer qué clase de medidas asumirían para cambiar el modelo El informe de Joan Enric Capellà es una extensión de Turisme o no turisme? Reptes per a la Mallorca del segle XXI, un libro provocador que plantea alternativas al modelo actual. Para ello, creó la plataforma Homo Turísticus, que pretende identificar qué tipo de turismo desean los residentes de Mallorca (y del resto de islas) y qué medidas secundarían para conseguirlo.