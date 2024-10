Més per Mallorca, con una representación del 8,35% de votos en el porcentaje global del Parlament –y un 10,36% en la circunscripción de Mallorca–, presentará próximamente en el Parlament una proposición de ley para rebajar del 5% al 3% el porcentaje mínimo requerido para obtener escaños en la Cámara. Més logró cuatro escaños en las elecciones de 2023, el mismo número que cuatro años antes.

Hasta 1986, en que se reformó la primera ley electoral de Balears, el porcentaje mínimo a conseguir por cada circunscripción, es decir por cada Isla, fue del 3%. La idea de incrementar el porcentaje partió del entonces presidente de Balears, Gabriel Cañellas, que imaginaba que eso impediría que Unió Mallorquina obtuviera representación, algo que no sucedió.

«Es una anomalía que entre el 10% y el 20% de los ciudadanos que van a votar se queden sin representación porque el sistema beneficia a los grandes partidos», dijo este jueves el coordinador de Més, Lluís Apesteguia que añadió que su propuesta también incluirá un cambio en la regla de asignación de escaños que se emplea tanto en las elecciones autonómicas como en las generales: la regla o sistema de Hont.

Como alternativa, Més per Mallorca propone otro: el método Sainte Laguë, que se utiliza en Suecia o Alemania y que no sobredimensiona tanto a los grandes partidos. Es una fórmula de proporcionalidad corregida, como la regla de Hont pero que fijando el tope en el 3% como plantea podría favorecer a otros partidos. El PI estaría representado y Podemos también tendría más escaños. Este partido no logró escaño por Mallorca pues no llegó al 4%.

«Este cambio no está pensado para que nosotros obtengamos más representación, sino para hacer el Parlament más plural», asegura Apesteguia que asume que si su propuesta se toma en consideración, y como todavía quedan tres años para las elecciones autonómicas, podría abrirse luego un debate más amplio de la ley electoral.

Hay otra cuestión pendiente, que es la desproporción entre Islas. Cuando se aprobó la ley, Eivissa y Formentera formaban una única circunscripción. Menorca elige ahora un escaño más de Eivissa. Las diferencias entre Islas aconsejaron dejar el sistema electoral fuera del Estatut.