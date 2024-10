El GOB recalca a Prohens que "no se puede esperar a consensos imposibles" para tomar medidas en materia turística

El GOB ha señalado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «no se puede esperar a consensos imposibles» en la Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad de Baleares para tomar medidas en el ámbito turístico. De esta manera ha reaccionado la organización ecologista a las intervenciones de la líder del Ejecutivo durante la celebración del Debate de Política General de Baleares, según han indicado a través de un comunicado. El GOB ha apuntado una de las principales noticias del debate ha sido el anuncio de un decreto-ley contra la «congestión turística», de la que han avanzado una de las medidas «estrella» como es un incremento del ITS durante tres meses al año y que no darán más licencias turísticas en edificios plurifamiliares. La entidad ha criticado que se haga, «otra vez», vía decreto-ley y de urgencia. Asimismo, han incidido en que el Govern pretende aprobar unas medidas que «serán consensuadas» en las mesas del Pacto Social por la Sostenibilidad, una afirmación, a su juicio, es «muy atrevida vista la reacción de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca».

También han criticado que estas mesas están destinadas a «mantener la competitividad y engordar al sector turístico con un lavado de cara». El GOB han celebrado el anuncio de la subida del canon del agua a los grandes consumidores, ya que esperan que repercuta «no sólo hoteleros, sino en propietarios de grandes chalés con piscinas y jardines». «Desde el ecologismo se defiende hace tiempo unas tarifas progresivas que penalicen a los grandes consumidores, de hecho, debería ser una norma en cualquier régimen fiscal», han reivindicado. Además, han pedido que estos sean impuestos y tasas finalistas que repercutan en «mejoras en la eficiencia, el ahorro y la regeneración del recurso, con la recuperación de los acuíferos, la priorización de usos, la disminución de la extracción, la depuración, regeneración y reutilización óptima». Para el GOB, Baleares está «lejos de esta realidad» en las políticas hídricas y económicas, que «deberían ser prioritarias en tiempos de incertidumbre climática, que afectará gravemente al principal recurso indispensable para la vida, como es el agua». Al mismo tiempo, han censurado que Prohens no haya dicho «ni una palabra de la crisis climática en todo su discurso». En cuanto al anuncio del nuevo tren de Palma a Llucmajor, han argumentado que «cae como un paracaidista» en un «infierno de coches», que el «PP solo trata de resolver con la ampliación de los accesos a Palma, como si eso fuera una solución».

Subida del ITS

El GOB ha aseverado que Prohens está «lejos» de entender el problema que afrontan las Islas y, desde su punto de vista, esto «no se arreglará con una subida del impuesto turístico, que no será disuasorio, ni regulará flujos, ni bajará el Índice de Presión Humana». Las reivindicaciones de la organización pasan por «no tocar» la moratoria turística, prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y reforzar los cuerpos de inspección de la oferta turística ilegal o no destinar «ni un euro más» a la promoción turística con dinero público. De igual modo, han exigido que no se abra ninguna ruta aérea más, la prohibición de los 'jets privados' y el turismo de cruceros, rebajar la presión de embarcaciones de ocio y de lujo en el mar, y retirar la legalización de casas en suelo agrario y más si están destinadas a alquiler turístico. «Detenga ya la especulación inmobiliaria y turística del suelo agrario o comeremos turistas», han alegado. El GOB ha reiterado que Prohens «no ha entendido que la sociedad balear no puede más y que no se detendrá», por lo que han recalcado que tienen «competencias suficientes para poner límites al crecimiento turístico ya y reenfocar el modelo económico y social de Baleares». «Esto pasaría por dejar de improvisar medidas que no llevan a ninguna parte para ganar el relato político y dejar de impulsar, en paralelo, normas y medidas para incentivar las inversiones en el territorio, ya sean turísticas, inmobiliarias, especulativas o de megainfraestructuras energéticas e industriales en suelo agrario, que este territorio ni necesita ni puede asumir, como las macrogranjas, las falsas soluciones verdes como hidrógeno o los mega parques fotovoltaicos», han defendido.