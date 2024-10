El director y productor de audiovisuales Miguel Ángel Tobías ofrecerá este jueves a las 18.30 horas en el Agora Portals International School la conferencia Vivir no es lo mismo que existir.

Acerca del contenido de su conferencia, Tobías comenta que «no hay nada que cause más dolor y sufrimiento que vivir una vida que no quieres vivir. La crisis existencial que vivimos desde el principio de los tiempos se acrecentó con la pandemia, dejando secuelas. La mayoría de los seres humanos existimos, no vivimos. Ahora no salimos a cazar para comer, salimos a trabajar para comer».

En este punto, Miguel Ángel Tobías destaca que «es difícil tener un espacio para encontrar el sentido de la vida, el propósito vital, vivir con mayúsculas. Con el milagro y el privilegio de estar vivos, deberíamos cumplir el máximo de sueños posibles y morir con el sentimiento de que mereció la pena estar aquí».

Para el conferenciante, «hay tres cosas que nos impiden vivir: el sistema de creencias, los miedos y los traumas infantiles que arrastramos. Los traumas infantiles dejan una huella psicológica y emocional que se mantienen, pero el 100 % se pueden curar. Las herramientas para combatir estas tres cosas las tenemos todos, pero no sabemos que las tenemos. Poniéndonos en marcha, ya se produce la magia. El aprendizaje y las experiencias nos van a nutrir espiritual y emocionalmente, y potenciarán la voluntad, el compromiso y la capacidad de no rendirnos. Así podremos cumplir unos sueños, será más fácil cumplir los siguientes y seremos un espejo para los demás. Con el cumplimiento de nuestros sueños, no habría tiempo para la maldad ni para enjuiciar y criticar a los demás».

Ante las cosas que no se pueden cambiar, el director y productor señala que «podemos resignarnos o aceptarlas. La resignación es rendirse, el miedo. En la aceptación hay conocimiento y posibilidad de acción».

Tobías ha realizado 17 proyectos sociales, solidarios y benéficos a partir de la producción audiovisual, la mayoría de ellos documentales. En las situaciones extremas de guerra, catástrofe natural o hambruna, indica que «cuando estamos en una situación de supervivencia, no hay herramientas. Los que no nos encontramos en esta situación y tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas tenemos que honrar la suerte de vivir y aprovecharla».