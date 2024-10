La presidenta del Govern, Marga Prohens, defendió esta semana regular el uso de las 'tablets' en los centros educativos al considerar que a los alumnos se les expone a demasiadas horas a las pantallas digitales. «Se tendrá que hacer una reflexión colectiva y, por supuesto, desde el diálogo con la comunidad educativa, sobre la eficacia del uso de tabletas y otros dispositivos como material educativo para mejorar la capacitación y recuperar tiempo para los contenidos más elementales, como las matemáticas, la ortografía, la gramática, la literatura, la historia o la geografía», afirmó durante debate de política general y tras haberse prohibido el uso de móviles en los colegios y limitado a fines didácticos en los institutos.

El conseller de Educació, Antoni Vera, ya dejó entrever en una entrevista con este diario publicada al inicio del curso que esta sería la línea de acción del Govern, aunque fue más comedido. En todo caso, dijo que una comisión parlamentaria trabaja en este asunto. Ahora, Prohens defiende abiertamente esta idea: «Debemos volver a poner los conocimientos y los contenidos en el centro de la educación, replantear si todas las innovaciones metodológicas introducidas han dado resultados y debemos recuperar la búsqueda de la excelencia y la cultura del esfuerzo como valores de nuestro modelo», aseguró la presidenta, que dijo estas palabras como política y «madre».

«En el mundo laboral la vida no deja pasar con asignaturas suspendidas. No debemos educar a una generación de vidrio incapaz de tolerar las dificultades de la vida. Solo así tendremos ciudadanos libres y críticos, capaces de diferencia la verdad de la mentira, especialmente en este tiempo de fake news, porque no podemos ser los políticos quienes digamos qué es verdad o falso, ni con leyes ni con censuras», añadió, en referencia a la ley de medios del Gobierno.