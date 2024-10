El Parlament retomará este miércoles, a partir de las 09.00 horas, el Debate de Política General, en el que tendrá lugar la intervención de los diferentes grupos políticos. El Debate de Política General, el primero de la legislatura y, por ende, de Marga Prohens como presidenta del Govern, comenzaba este martes con el discurso de Prohens que, entre otras cuestiones, anunciaba un incremento de 200 millones de euros en el techo de gasto, el inicio inminente de la tramitación del proyecto del tren de Llucmajor y un decreto de medidas urgentes contra la congestión turística.

Igualmente, Prohens anunciaba que los propietarios que se sumen al programa 'Alquiler Seguro' cobrarán anticipadamente las rentas a los precios que fijará el Ejecutivo autonómico y que los interesados en acceder a una de estas viviendas en régimen de alquiler tendrán que acreditar cinco años de residencia.

Durante su intervención, la líder del Ejecutivo aprovechaba para reclamar un cambio de estrategia en la política migratoria y, en concreto, en materia de acogida de menores migrantes no acompañados. Un cambio de estrategia que, según Prohens, requiere el refuerzo de las fronteras, combatir las mafias y colaborar con los países de origen y de paso para evitar que los jóvenes se sigan jugando la vida en el mar y evitar la llegada de más pateras a las costas de Baleares. Este miércoles será el turno de los grupos, que podrán intervenir en el pleno de la Cámara.

El PP será el último grupo en intervenir, al ser al que pertenece la presidenta del Govern. Cada grupo que conforma el arco parlamentario tendrá un tiempo máximo de intervención de 30 minutos, y la presidenta balear contará con un turno de réplica. En cuanto a los temas que los grupos parlamentarios preparan de cara al Debate de Política General en Baleares, destacan el problema de acceso a la vivienda y la masificación turística. No obstante, los grupos plantearán también cuestiones relacionadas con la movilidad, el uso social del catalán, la educación, la inmigración irregular, la seguridad o el autogobierno, entre otros.

En detalle, los grupos de la oposición reclamarán más «concreción» en las medidas en materia de vivienda y saturación turística. En este sentido, este martes el portavoz socialista, Iago Negueruela, criticaba que el discurso de Prohens había sido «previsible, continuista y sin aportar ninguna novedad». Entre otras cuestiones, consideraba la intervención «vacía» en materia económica, puesto que no anunciaba nada nuevo ni aprotaba ninguna medida «más allá de decir que será valiente». Sobre esta misma cuestión se pronunciaba el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien señalaba la «falta de credibilidad» del Govern en materia de vivienda, subrayando que hace un año que Prohens es la presidenta y que este martes destacaba el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado hace un año.

«Medidas que tardarán años en hacerse realidad», añadía. Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclamaba «más concreción» en las medidas y criticaba que no se hubiera tratado el tema del catalán. «La promoción de la lengua propia ha sido el gran ausente del discurso de la presidenta como si no tuviese la obligación estatutaria de prever como asegura la recuperación del uso social de la lengua», apuntaba.

En relación con el programa de alquiler del Govern, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, lamentaba el anuncio de la presidenta señalando que la acreditación de cinco años de residencia «suena a clasismo e, incluso a racismo». Además, afeaba a Prohens por «desvincular totalmente la falta de vivienda y los precios especulativos de lo que es el monocultivo turístico o la masificación turística». Por otro lado, desde Vox echaban en falta «algunas menciones en materia de vivienda y medidas contra okupas».

Según la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, «muchos de los anuncios hechos por la presidenta del Govern han sido gracias a este grupo». El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, por su parte, destacaba que la presidenta balear «ha demostrado estar con más fuerza que nunca», después de un año de «cumplimiento de la palabra dada, soluciones, ideas claras y visión de futuro».