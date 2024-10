La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido este martes en el Debate de Política General que uno de los principales problemas de los ciudadanos de Baleares es el acceso a la vivienda. Por ello, ha desgranado el plan que han puesto en marcha para intentar solucionarlo. «Sin lugar a dudas, el acceso a la vivienda es hoy el principal problema que tenemos en nuestras Islas. Y somos plenamente conscientes. Les puedo asegurar que cada titular sobre las dificultades de los ciudadanos para poder alquilar una vivienda...o incluso una habitación...ver asentamientos de tiendas de campaña...o la proliferación de caravanas...ver que los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para emanciparse... Evidentemente, les puedo asegurar que son cosas que como presidenta me siento interpelada, que me preocupan profundamente, en las que pienso todos los días y en qué soluciones

poner».

Prohens ha expresado que «como sociedad no podemos permitirnos muchas de las situaciones que se producen en estas Islas, que no podemos normalizarlas, que no pueden dejarnos indiferentes, y que, evidentemente, nos obligan a dedicar todos los esfuerzos a encontrar las

fórmulas para cambiar su rumbo».

Más de 7.000 viviendas

La jefa del Ejecutivo ha destacado que el plan de choque en materia de vivienda prevé en su primera fase la salida al mercado de más de 7.000 viviendas, tanto de alquiler social como a precios limitados para residentes. Este plan se basa en tres ejes. El primer de ellos incluye, la posibilidad de crecer en altura, la división horizontal o la reconversión de locales; así como la regulación de la cesión de solares públicos a promotores privados para la construcción de nuevas vivienda sociales a precio limitado; la previsión es sacar 4.000 viviendas nuevas al mercado.

El segundo eje recoge las nuevas promociones públicas de vivienda del Ibavi. En la primera fase se han planificado más de 600 viviendas y se han alcanzado acuerdos con cinco ayuntamientos (Calvià, Sencelles, Maó, Ferreries y Alaior) para la promoción de más viviendas; además, se está negociando con otros 15 consistorios. «De manera inminente, se pueden firmar convenios por otras 150 viviendas públicas», ha anticipado Prohens.

El tercero es el 'Programa de Alquiler Seguro', que se pondrá en marcha este mes de octubre. «En una primera fase esperamos que los propietarios pongan en el mercado a precios asequibles más de 2.000 viviendas que ahora están vacías. Precisamente, el Programa de Alquiler Seguro lo que busca es

estimular la salida al mercado de alquiler de una parte de estos cerca de 100.000 viviendas vacías, que según datos de diferentes fuentes, hay en las Islas», ha explicado.

La presidenta ha señalado que los expertos aseguran que «uno de los grandes problemas para la salida de estas viviendas al mercado es el miedo de los pequeños propietarios. A menudo por malas experiencias de impagos, desperfectos o, también, por el riesgo de acabar con okupas. Por eso, este programa busca dar seguridad y garantías a los propietarios para que pongan libremente su vivienda en el mercado de alquiler a precios asequibles».

Cobra del alquiler garantizado

Prohens ha resaltado que con el citado programa «garantizaremos el cobro de las cuotas de alquiler abonando a los propietarios que cedan sus viviendas unos precios que fijará el Govern, adaptados a la realidad de cada isla». Cabe resaltar que los propietarios podrán cobrar por anticipado. Además, se garantiza «la devolución del inmueble en el mismo buen estado en el que

se cedió.

La presidenta ha hecho especial hincapié en que estas medidas están destinadas a los residentes en Baleares. «Para poder ser beneficiarios de estos pisos, las personas deben tener al menos cinco años de residencia en las Islas, criterio que también extenderemos para el acceso a viviendas públicas, a petición de los diferentes ayuntamientos donde se proyectan. Porque, ahora sí, la política de vivienda de estas islas se planifica para residentes». Otro de los objetivos del 'Programa de Alquiler Seguro' es «poner en contacto a personas con rentas medias y solventes, y que pueden pagar con seguridad un alquiler si es inferior al precio de mercado, con propietarios con pisos vacíos que buscan seguridad y tranquilidad para alquilar su piso».

Aceleradora de vivienda

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha anunciado «la puesta en marcha de una unidad aceleradora específica de vivienda, así como la voluntad de dar nuevas herramientas para el impulso de la vivienda en el Ajuntament de Palma a través de la Ley de Capitalidad». En su opinión, «la forma de bajar el precio de la vivienda es poner más en el mercado, aprovechando la existente, pero también optimizando el suelo disponible para nuevas viviendas. Hace más de 15

años se plantearon reservas estratégicas de suelo en esta comunidad por parte de un conseller socialista, el señor Carbonero. Nunca se supo nada».

Otra de las novedades es el endurecimiento de las medidas contra la okupación en Baleares; esta medida se enmarcará en la futura Ley de Vivienda que la presidenta Prohens pretende aprobar en 2025. «Somos consciente de que esta situación no se arregla de un día a otro, sino que requerirá tiempo, pero con estas medidas sentamos las bases para un cambio de rumbo en el acceso a la vivienda en Baleares», ha concluido.