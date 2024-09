El Govern califica de «amenaza inadmisible» que el Gobierno de Pedro Sánchez avise a Baleares que dejará de recibir dinero para vivienda si ni pone un límite a los alquileres. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, se planta ante el aviso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y asegura que el Govern no cambiará su política en la materia. Mateo ha asegurado en X que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez no funciona «y empeorará el problema».

Baleares es una de las comunidades que no aplican la limitación de precios en materia de alquileres a pesar de que la Ley de Vivienda da esta posibilidad. Por esta razón, Mateo, recuerda que las comunidades autónomas tienen autonomía para decidir si aplican o no las limitaciones de precios. «Lo que no haremos es aplicar aquello que ya sabemos que fracasa», ha insistido. Ha añadido que desde el Govern no entienden de amenazas, sino de «trabajo conjunto y de cooperación».

Mateo ha defendido que el objetivo de la Conselleria es conseguir vivienda a precios asequibles y se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Gobierno, pero ha señalado que no tolerarán que el Gobierno no respete el margen de autonomía de las comunidades autónomas para aplicar o no las medidas que incluye la ley. Ha insistido en que la limitación a los alquileres no es una obligación, sino una posibilidad que tienen Baleares.

El Gobierno ha amenazado con reducir la financiación que reciben las comunidades autónomas si éstas no aplican la legislación vigente en materia de política de vivienda, según ha anunciado la ministra, Isabel Rodríguez, que se ha referido expresamente al caso de Madrid. «Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central», ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE en la que ha recordado que entre el 70 y el 75 % de las políticas de vivienda de las Comunidades Autónomas (CCAA) se financian con fondos del Estado.