El Govern quiere usar dinero de la ecotasa para acelerar el derribo de hoteles obsoletos

El Govern Balear planea crear una línea específica de los fondos recaudados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para intensificar el proceso de derribo de planta hotelera obsoleta. La idea es destinar una partida de 15 millones de euros para las demoliciones de los establecimientos y el esponjamiento de las zonas afectadas, donde se aprovecharía el espacio libre resultante para crear zonas verdes o equipamientos sociales.

Esa es al menos la intención de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, quien deberá presentar la propuesta para su aprobación en la próxima reunión de la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible a finales de octubre. Si bien la idea es que el espacio libre se destine a jardines, parques o equipamientos sociales, cabría también la posibilidad de usarlo para la construcción de vivienda social. No obstante, no todas las zonas son susceptibles de aprovechar el suelo para destinarlo a ese uso, puesto que se considera que en determinados emplazamientos de núcleos turísticos no se reúnen las condiciones necesarias para asegurar la convivencia entre residentes y turistas.

Imagen del Hotel Teix en Magaluf. Foto: Assumpta Bassa

Una vez la propuesta sea aprobada por la Comisión del ITS, se deberá dilucidar cómo articular las inversiones, bien a través de los consells insulares -que son las administraciones que disponen de los registros que identifican los establecimientos hoteleros obsoletos y, por tanto las más adecuadas, para direccionar la inversión- o de los propios ayuntamientos. La intención del Ejecutivo autonómico es acelerar todo lo posible las demoliciones de la planta hotelera obsoleta en las Islas, aspecto puntal de su apuesta por transformar la oferta turística hacia un modelo de mayor calidad.

En esa línea de actuación se enmarca el derribo de tres hoteles de Mallorca, previsto para antes de la próxima temporada y financiado con fondos europeos Next Generation. Se trata de dos hoteles de Calvià y uno en Manacor. Concretamente, son el Hotel Teix de Magaluf (4,3 millones de euros para la actuación); el Hostal Colón de Peguera (1,6 millones de euros para la actuación); y el edificio de los Apartamentos Topaz de Calas de Mallorca (4,8 millones).

Imagen del Hostal Colón en Peguera. Foto: Assumpta Bassa

Dentro de la misma línea, se incluye la regeneración de una parte del casco antiguo de Sant Antoni de Portmany, en la isla de Eivissa, para la creación de un espacio cultural, proyecto al que se destinará poco más de un millón de euros. En total, cerca de 13,8 millones de euros. Estos cuatro proyectos se encuentran incluidos en la Estrategia de Resiliencia Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otra parte, la Comisión del ITS también deberá someter a votación otra propuesta para ampliar la línea de fondos destinada a reforzar la vigilancia de la oferta de alquiler turístico ilegal que llevan a cabo los diferentes consells insulares.